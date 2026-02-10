В Безенчукском районе Priora въехала в КамАЗ и загорелась, погиб водитель

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 февраля, в 7:40 в Безенчукском районе на 118-м км дороги "Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с КамАЗом.

Фото: Госавтоинспекция Самарской области