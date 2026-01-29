В Самарской области отправили под стражу участника аварии с двумя погибшими

В Самарской области арестовали на два месяца гражданина Таджикистана, участвовавшего в смертельном ДТП. Об этом сообщает облсуд.

Напомним, 22 января, в 21:51, на 126 км подъездной дороги к Оренбургу 49-летний житель Московской области на Toyota Vellfire выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся с Nissan Qashqai. В результате 58-летнего водителя Nissan госпитализировали. Двое его пассажиров — 60-летняя женщина и 39-летний мужчина скончались на месте.

26 января Богатовский районный суд Самарской области отправил водителя Toyota под стражу сроком на два месяца. Мужчине вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").