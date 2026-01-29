В Самарской области отправили под стражу участника аварии с двумя погибшими

В Самарской области арестовали на два месяца гражданина Таджикистана, участвовавшего в смертельном ДТП. Об этом сообщает облсуд.
Напомним, 22 января, в 21:51, на 126 км подъездной дороги к Оренбургу 49-летний житель Московской области на Toyota Vellfire выехал на встречную полосу там, где это запрещено, и столкнулся с Nissan Qashqai. В результате 58-летнего водителя Nissan госпитализировали. Двое его пассажиров — 60-летняя женщина и 39-летний мужчина скончались на месте.
26 января Богатовский районный суд Самарской области отправил водителя Toyota под стражу сроком на два месяца. Мужчине вменяют ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух человек").
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!