В Самаре "четырнадцатая" сбила двух человек, переходивших дорогу по переходу

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 11 марта, в 15:44 на ул. Промышленности в Советском районе Самары под колеса автомобиля попали два парня, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области