Водитель "Газели" сбил пешехода в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В понедельник, 2 марта, в Тольятти на 9 км Обводного шоссе в 6:20 47-летний водитель "Газели" сбил пешехода.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По данным полицейских, 77-летний мужчина шел в попутном направлении по краю проезжей части без световозвращающих элементов. Пешеходу назначено стационарное лечение.

