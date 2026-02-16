В Куйбышевском районе в ДТП пострадал ребенок

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 15 февраля, в ДТП на ул. Белорусской в Самаре пострадал ребенок, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области