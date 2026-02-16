47 пьяных водителей поймали за три дня в Самарской области

В Самарской области за три дня, с 13 по 15 февраля, во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции остановили 47 нетрезвых водителей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Шестеро из этих автомобилистов сели за руль пьяными уже не в первый раз. Всего автоинспекторы зафиксировали более 1400 различных нарушений ПДД. Так, 26 человек сели за руль без водительских прав, 60 — неправильно перевозили детей, а 26 — выехали на встречную полосу там, где это запрещено.