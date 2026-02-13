В Самаре женщина, заминировавшая самолет, заплатит 500 тыс. рублей

Красноглинский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело пассажирки рейса Самара — Анталия, сообщившей о заминированном самолете.

19 октября 2025 г. пьяная женщина в аэропорту Курумоч позвонила на номер 102 и сказала, что якобы заложила бомбу в пассажирском самолете. Сотрудники аэропорта осмотрели воздушное судно, но не нашли чего-либо опасного.

В итоге суд назначил женщине штраф 500 тыс. рублей.