В Самаре женщина, заминировавшая самолет, заплатит 500 тыс. рублей

Красноглинский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело пассажирки рейса Самара — Анталия, сообщившей о заминированном самолете.
19 октября 2025 г. пьяная женщина в аэропорту Курумоч позвонила на номер 102 и сказала, что якобы заложила бомбу в пассажирском самолете. Сотрудники аэропорта осмотрели воздушное судно, но не нашли чего-либо опасного.
В итоге суд назначил женщине штраф 500 тыс. рублей.
