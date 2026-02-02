16+
В Самаре участника "договорных" торгов на медоборудование обязали вернуть 33 млн рублей

САМАРА. 2 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Арбитражный суд Самарской области рассмотрел иск прокуратуры о признании ничтожным контракта на поставку медоборудования. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 2022 г. ГКУ СО "Самарафармация" заключило контракт на покупку операционных столов стоимостью 33,3 млн рублей. Позже надзорное ведомство обнаружило нарушения законодательства о контрактной системе. Так, сотрудники госучреждения сговорились с потенциальным поставщиком и на стадии формирования аукционной документации представили поддельные коммерческие предложения. Это позволило сторонам заранее установить нужную им начальную (максимальную) цену контракта. В итоге победил единственный поставщик, участвовавший в сговоре.

Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск прокуратуры и обязал недобросовестного поставщика вернуть ГКУ СО "Самарафармация" 33,3 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2024 г. ФСБ провела обыск в "Самарафармации" в рамках уголовного дела в отношении директора ООО "Фарм Мед" Андрея Изюмского. После этого директора "Самарафармации" Алевтину Игнатову сменила Жанна Орехова с приставкой "и.о." Далее Орехову сменил Вячеслав Савельев. А в марте 2025 г. на эту должность был назначен Юрий Стицюк.

