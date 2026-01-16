Предпринимательница из Тольятти пыталась скрыть от налоговой 40 млн рублей

Центральный районный суд Тольятти обязал местную жительницу доплатить в бюджет десятки миллионов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ранее прокуратура выяснила, что учредительница ООО с 2014 по 2016 г. включала в налоговые декларации ложные сведения о финансовых операциях с контрагентами и таким образом уклонилась от уплаты НДС. В результате в бюджет не попали более 40 млн рублей.
