Предпринимательница из Тольятти пыталась скрыть от налоговой 40 млн рублей

Центральный районный суд Тольятти обязал местную жительницу доплатить в бюджет десятки миллионов. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Ранее прокуратура выяснила, что учредительница ООО с 2014 по 2016 г. включала в налоговые декларации ложные сведения о финансовых операциях с контрагентами и таким образом уклонилась от уплаты НДС. В результате в бюджет не попали более 40 млн рублей.