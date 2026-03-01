Кассир тольяттинского суши-бара не стерпела оскорбления от пиццамейкера и ранила его ножом

В Тольятти состоялся суд в отношении 36-летней ранее не судимой местной жительницы, ранившей коллегу ножом, сообщает пресс-служба Автозаводского района.
Судом установлено, что в октябре 2025 г. между подсудимой, работающей кассиром в суши-баре на ул. М.Жукова, и пиццамейкером этого же заведения возник словесный конфликт по поводу приготовленного им заказа. Не стерпев высказанных по поводу ее внешности оскорблений, женщина схватила кухонный нож и с расстояния двух метров острием метнула его в сторону мужчины. Нож воткнулся в грудь обидчика на уровне второго ребра по левой среднеключичной линии, а затем упал на пол. Посчитав конфликт исчерпанным, женщина удалилась в зал к клиентам.
Полученное ранение причинило легкий вред здоровью потерпевшего. В отношении тольяттинки было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья с применением предметов, используемых в качестве оружия).
Суд принял во внимание позицию государственного обвинителя и потерпевшего, обстоятельства, смягчающие наказание, и вынес постановление о прекращении уголовного дела за примирением сторон.
