Рабочий из Самары погиб на стройке в Оренбургской области

В Самаре суд взыскал компенсацию морального вреда за смерть рабочего. Об этом сообщает региональная прокуратура.

37-летний мужчина работал водителем спецавтомобиля в строительной компании. В июне 2025 г. он поехал в командировку в Оренбургскую область. Там при установке фундамента башни его придавило бетонной плитой. Самарец скончался на месте.

Расследование несчастного случая показало, что причиной трагедии было нарушение работодателем требований законодательства об охране труда.

В связи с этим прокуратура подала в суд иск о взыскании с организации компенсации морального вреда в пользу супруги погибшего и его несовершеннолетней дочери. Суд с этим согласился и взыскал в пользу женщины и ребенка 2 млн рублей.