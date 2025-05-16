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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Самаре предложили построить платную дорогу

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Обеспечить транспортное развитие Самары и разгрузить улицы от пробок можно только за счет скоростной магистрали, проходящей через весь город. Поэтому приоритетным проектом является строительство магистрали Центральной. Об этом на заседании регионального правительства в пятницу, 16 мая, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

Фото: Александра Ламзина

"Поскольку географической особенностью Самары является вытянутость вдоль Волги, при развитии любых других транспортных проектов без проездной магистрали мы всегда будем упираться в одну и ту же проблему, что в город не въехать и из города не выехать. Поэтому вся внутренняя дорожная сеть должна как раз быть сориентирована на одну магистраль, которая, соответственно, будет ключевой, что уже давно было заложено в генплане Самары", — отметил министр.

Строительство магистрали Центральной было предусмотрено генпланом Самары еще в советские годы. По последним проектам планировалось реконструировать проспект Карла Маркса, оборудовать многоуровневые развязки, выделенную полосу для движения трамваев. Отражена в генплане и идея продления магистрали до Куйбышевского района — через реку Самару. Пока же продолжается строительство загородного участка Центральной. Открыть дорогу планируют в сентябре 2025 года. Причем проезд по ней будет бесплатным. Хотя тема строительства магистрали Центральной именно как платной дороги периодически поднималась. 

Глава правительства Михаил Смирнов рассказал, что по поручению губернатора Вячеслава Федорищева проводилась адресная работа с инвестиционным и инфраструктурным сообществами, федеральными органами власти по проекту строительства магистрали Центральной:

"Она увенчалась успехом. Мы получили первое официальное инвестиционное предложение о готовности реализовать этот проект".

Подробности озвучил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров:

"В правительство Самарской области 25 апреля текущего года поступило предложение от компании "Инфраструктура России. Обход Курска" о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги "Магистраль Центральная" в городском округе Самара. Пакет документов соответствует действующему законодательству. Заинтересованные органы исполнительной власти Самарской области, а также администрация города рассмотрели инициативу и представили свои заключения. Минтрансом и мэрией высказана позиция относительно актуальности заявленного к реализации проекта, подчеркнута заинтересованность в его реализации. Наряду с этим органы исполнительной власти представили замечания относительно финансовой, технической, юридической и имущественной составляющей поданной частной концессионной инициативы. Предлагается принять решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, формирование которых будет осуществляться в течение 12 месяцев путем проведения переговоров с инициатором. С учетом изложенного правительству Самарской области предлагается принять решение о возможности заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги "Магистраль Центральная" в Самаре на иных условиях".

Группа компаний "Бамтоннельстрой-Мост" основана на базе управления строительства "Бамтоннельстрой", созданного в советские годы для возведения всех тоннелей Байкало-Амурской магистрали. Как указано на сайте ГК, за полувековую историю она построила свыше 3000 инфраструктурных объектов по всей территории России, в том числе мостовой переход на остров Русский через пролив Босфор, метрополитены в Москве, Новосибирске и других городах, трансграничные мосты между Россией и Китаем. Основным бенефициаром консорциума называют Руслана Байсарова, который начинал свой бизнес в 1990-е годы с переработки нефти. Он был женат на певице и актрисе Кристине Орбакайте. 

Также министр добавил, что компания-инвестор — московская. Сейчас она ведет работу по переименованию в связи с планами о работе в Самарской области.

"Нормальная практика, когда инвестсообщество использует те или иные юрлица для подачи частных концессионных инициатив. В данном случае она поступила от консорциума компаний "Бамтоннельстрой-Мост". Это крупнейший инфраструктурный подрядчик, основной финансирующей организацией которого является Газпромбанк. Это те игроки, которые сегодня на инфраструктурном рынке нашей страны занимают лидирующие позиции в реализации подобного рода проектов. Нам предстоит провести большую работы в части проработки условий соглашений, чтобы обеспечить разумный баланс интересов частной и публичной стороны", — отметил глава правительства.

По его словам, рабочая группа будет сформирована по трем направлениям: технической, экономической и юридической. Возглавит ее Михаил Смирнов:

"У нас есть в Самарской области уже определенный опыт реализации концессионных соглашений. Это всегда ценность. Поэтому сейчас при формировании переговорной позиции очень важно отметить, что для нас существенным условием будет являться, во-первых, полное строительство магистрали или проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста с обеспечением примыканий со всеми основными перпендикулярными городскими магистралями. В противном случае мы транспортного значения не достигнем, строительство по кускам не совсем результативно и эффективно. Далее существенным условием считал бы обязательно привлечение федерального софинансирования в объеме до 50% от стоимости строительства без учета НДС. Мы с вами прекрасно понимаем, что такой капиталъемкий проект без федеральной поддержки в принципе не реализуем, и об этом даже речи быть не может. Также важно отработать риски, связанные с трафиком и выручкой, чтобы не допустить чрезмерных платежей на стадии эксплуатации. Мы все с вами прекрасно понимаем, о чем говорим. Есть инструменты решения, практика крупнейших наших мегаполисов, Москвы, Петербурга. Кстати говоря, не каждый мегаполис может себе позволить такую роскошь, как строительство внутри городской новой магистрали, ну просто в силу развития. У нас есть такая возможность. Так вот, практика крупнейших мегаполисов говорит о том, что риски выручки, риски трафика, риски загруженности этой новой автомагистрали, они обычно всегда решаются так, чтобы бюджет не испытывал чрезмерной нагрузки".

Отдельно глава правительства остановился на стоимости проезда:

"Она должна быть абсолютно общедоступная, комфортная для жителей, для граждан. Совершенно точно — не дороже, чем сегодня платят за проезд по Обходу Тольятти. На таких условиях мы сейчас будем двигаться к заключению конституционного соглашения, предложенного уже нам инвесторам. Будем открыто обсуждать с общественностью, со специалистами, депутатами губдумы, рассказывать о том, какая позиция у нас формируется. Уверен, что с таким подходом у проекта есть хорошее, большое будущее. А если не будет обеспечено разумного баланса интересов, то проекта просто не будет".

В итоге члены правительства приняли решение о возможности заключения концессионного соглашения. При этом на совещании сообщили, что в рамках процедуры побороться за участие в проекте смогут и другие инвесторы. Возможно и проведение публичного конкурса.

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