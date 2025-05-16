В Самаре предложили построить платную дорогу

Обеспечить транспортное развитие Самары и разгрузить улицы от пробок можно только за счет скоростной магистрали, проходящей через весь город. Поэтому приоритетным проектом является строительство магистрали Центральной. Об этом на заседании регионального правительства в пятницу, 16 мая, заявил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов.

"Поскольку географической особенностью Самары является вытянутость вдоль Волги, при развитии любых других транспортных проектов без проездной магистрали мы всегда будем упираться в одну и ту же проблему, что в город не въехать и из города не выехать. Поэтому вся внутренняя дорожная сеть должна как раз быть сориентирована на одну магистраль, которая, соответственно, будет ключевой, что уже давно было заложено в генплане Самары", — отметил министр.

Глава правительства Михаил Смирнов рассказал, что по поручению губернатора Вячеслава Федорищева проводилась адресная работа с инвестиционным и инфраструктурным сообществами, федеральными органами власти по проекту строительства магистрали Центральной:

"Она увенчалась успехом. Мы получили первое официальное инвестиционное предложение о готовности реализовать этот проект".

Подробности озвучил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров:

"В правительство Самарской области 25 апреля текущего года поступило предложение от компании "Инфраструктура России. Обход Курска" о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги "Магистраль Центральная" в городском округе Самара. Пакет документов соответствует действующему законодательству. Заинтересованные органы исполнительной власти Самарской области, а также администрация города рассмотрели инициативу и представили свои заключения. Минтрансом и мэрией высказана позиция относительно актуальности заявленного к реализации проекта, подчеркнута заинтересованность в его реализации. Наряду с этим органы исполнительной власти представили замечания относительно финансовой, технической, юридической и имущественной составляющей поданной частной концессионной инициативы. Предлагается принять решение о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, формирование которых будет осуществляться в течение 12 месяцев путем проведения переговоров с инициатором. С учетом изложенного правительству Самарской области предлагается принять решение о возможности заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации на платной основе автомобильной дороги "Магистраль Центральная" в Самаре на иных условиях".

Также министр добавил, что компания-инвестор — московская. Сейчас она ведет работу по переименованию в связи с планами о работе в Самарской области.

"Нормальная практика, когда инвестсообщество использует те или иные юрлица для подачи частных концессионных инициатив. В данном случае она поступила от консорциума компаний "Бамтоннельстрой-Мост". Это крупнейший инфраструктурный подрядчик, основной финансирующей организацией которого является Газпромбанк. Это те игроки, которые сегодня на инфраструктурном рынке нашей страны занимают лидирующие позиции в реализации подобного рода проектов. Нам предстоит провести большую работы в части проработки условий соглашений, чтобы обеспечить разумный баланс интересов частной и публичной стороны", — отметил глава правительства.

По его словам, рабочая группа будет сформирована по трем направлениям: технической, экономической и юридической. Возглавит ее Михаил Смирнов:

"У нас есть в Самарской области уже определенный опыт реализации концессионных соглашений. Это всегда ценность. Поэтому сейчас при формировании переговорной позиции очень важно отметить, что для нас существенным условием будет являться, во-первых, полное строительство магистрали или проспекта Карла Маркса от Ракитовского шоссе до Фрунзенского моста с обеспечением примыканий со всеми основными перпендикулярными городскими магистралями. В противном случае мы транспортного значения не достигнем, строительство по кускам не совсем результативно и эффективно. Далее существенным условием считал бы обязательно привлечение федерального софинансирования в объеме до 50% от стоимости строительства без учета НДС. Мы с вами прекрасно понимаем, что такой капиталъемкий проект без федеральной поддержки в принципе не реализуем, и об этом даже речи быть не может. Также важно отработать риски, связанные с трафиком и выручкой, чтобы не допустить чрезмерных платежей на стадии эксплуатации. Мы все с вами прекрасно понимаем, о чем говорим. Есть инструменты решения, практика крупнейших наших мегаполисов, Москвы, Петербурга. Кстати говоря, не каждый мегаполис может себе позволить такую роскошь, как строительство внутри городской новой магистрали, ну просто в силу развития. У нас есть такая возможность. Так вот, практика крупнейших мегаполисов говорит о том, что риски выручки, риски трафика, риски загруженности этой новой автомагистрали, они обычно всегда решаются так, чтобы бюджет не испытывал чрезмерной нагрузки".

Отдельно глава правительства остановился на стоимости проезда:

"Она должна быть абсолютно общедоступная, комфортная для жителей, для граждан. Совершенно точно — не дороже, чем сегодня платят за проезд по Обходу Тольятти. На таких условиях мы сейчас будем двигаться к заключению конституционного соглашения, предложенного уже нам инвесторам. Будем открыто обсуждать с общественностью, со специалистами, депутатами губдумы, рассказывать о том, какая позиция у нас формируется. Уверен, что с таким подходом у проекта есть хорошее, большое будущее. А если не будет обеспечено разумного баланса интересов, то проекта просто не будет".

В итоге члены правительства приняли решение о возможности заключения концессионного соглашения. При этом на совещании сообщили, что в рамках процедуры побороться за участие в проекте смогут и другие инвесторы. Возможно и проведение публичного конкурса.