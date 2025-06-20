В Похвистневском районе по нацпроекту завершается капремонт региональной трассы Похвистнево — Клявлино

В Похвистневском районе Самарской области завершено устройство дорожного покрытия на региональной автомобильной дороге Похвистнево-Клявлино. Участок протяженностью 5 км капитально ремонтируют в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
Автомобильная дорога Похвистнево-Клявлино общей протяженностью 79 км входит в опорную сеть автомобильных дорог Самарской области. Она входит в маршрут движения в направлении Оренбурга и Татарстана и пользуется популярностью у транзитного транспорта. Приведение опорных дорог в регионах, которые имеют высокую интенсивность движения, — одна из задач нацпроекта, которую поставил президент России Владимир Путин.
Благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги" с 2019 по 2024 годы дорогу Похвистнево-Клявлино обновили на участках общей протяженностью более 25 км. В 2025 году по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" в нормативное состояние приведут еще 5 км трассы.
С начала дорожного сезона на участке дороги проведены земляные работы и уложено новое дорожное полотно. Кроме того, проведен ремонт трех водопропускных труб. Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено более 120 новых дорожных знаков, выполнено обустройство 4-х остановочных площадок, включая установку современных павильонов, появились новые светофорные объекты.
В настоящее время подрядная организация завершает работы по укреплению бетоном кюветов дороги, после чего приступит к нанесению дорожной разметки и установке барьерного ограждения. Также ведется ремонт моста через реку Тергала в составе участка дороги, где специалисты выполнят ремонт деформационных швов и заменят асфальтобетонное покрытие.
Последние комментарии
Какого года?
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?