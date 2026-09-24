Самарский ДСК "Дортранс" ввели в процедуру банкротства из-за долга в 1,6 млрд

Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру наблюдения в отношении крупного дорожного подрядчика ООО "ДСК Дортранс". Суд признал обоснованными требования трех кредиторов и включил их в реестр.

Больше всех компания задолжала налоговой службе — 1,3 млрд рублей. Долг перед АО "Банк Инго" составляет 293,9 млн руб., перед казанской компанией "Блок-Мастер Казань" — 2,27 млн рублей. В сумме это более 1,6 млрд рублей. Налоговики в рамках включения в дело в качестве кредитора обращали внимание суда на то, что у должника может не хватить имущества даже на финансирование самой процедуры банкротства.

По данным ИАС Seldon Basis, ООО "ДСК Дортранс" создано в 2014 году. Руководителем общества является Александр Летяев, владельцем — Игорь Разный. Прошлый год компания завершила с выручкой в 11,3 млрд руб. и чистой прибылью в 478 млн рублей. Как сообщает ИАС Seldon Basis, по данным на 25 августа 2026 года задолженность "Дортранса" по налогам и сборам составляла 2,16 млрд рублей.

За все время своей работы обществом было заключено 123 госконтракта в общей сложности на 76,8 млрд рублей. При этом за последние два года их количество значительно сократилось. Основной заказчик — ФКУ "Поволжуправтодор".

Дело о банкротстве было возбуждено в феврале 2026 г. по заявлению ООО "Востокинвестпроект", но в итоге общество от своих требований отказалось. Однако процедуру это не остановило.

Конфликт "Дортранса" с "Банком Инго" описан в решении Хорошевского районного суда Москвы от 31 марта 2026 года. Согласно документу, в мае 2023 г. банк открыл компании кредитную линию до 2028 года. Кредит обеспечили залогом техники и поручительствами. Поручителями выступили владелец "Дортранса" Игорь Разный, Равза Шибаева и четыре компании, среди них ООО "Стройспецбетон" и два одноименных ООО "СМУ № 1".

В декабре 2025 года банк потребовал от "Дортранса" внести обеспечительный платеж по банковским гарантиям. Компания этого не сделала. После этого банк объявил о намерении обанкротить заемщика и потребовал досрочно вернуть весь кредит. Долг взыскали солидарно с компании и всех поручителей. Кроме того, суд обратил взыскание на заложенные бетонные заводы, снегоуборочные машины, станки и буровую установку.

На основании того же долга банк в мае подал заявление о банкротстве лично Игоря Разного, пока решения по этому спору суд не принял.

Игорь Разный от общения с корреспондентом "Волга Ньюс" отказался.