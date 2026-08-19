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Дорожное строительство Транспорт и связь

Более 160 км федеральных дорог в Самарской области приведут к нормативу до конца 2026 года

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В текущем сезоне силами ФКУ "Поволжуправтодор" в Самарской области по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" и при поддержке партийного проекта "Единой России" ремонтные работы проводятся на участках федеральных трасс М-5 "Урал", А-300 и Р-241.

В частности, к августу дорожники уже закончили основные работы по устройству слоев износа на участках М-5 "Урал" с 1178-го по 1184-й км и на автодороге Р-241 Казань - Буинск - Ульяновск с 326-го по 345-й км.

Кроме того, на данный момент аналогичные работы завершены в районе Большой Рязани на отрезке с 946-го по 957-й км автодороги М-5 "Урал". Здесь было выполнено фрезерование и устроено верхнее покрытие из современных материалов ЩМА-16. Также укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.

На данном участке "Урала" фиксируется большая интенсивность движения: в апреле - мае текущего года общее количество транспортных средств возросло с 24 до 28 тыс. ежедневно. В часы пиковой загрузки в местах объединения потоков транзитного и местного транспорта возникали заторовые ситуации, поэтому подрядная организация трудилась в усиленном режиме, что позволило закончить дорожные работы на участке в максимально короткие сроки.

На другом участке трассы М-5 "Урал" в Волжском районе (км 1012 - км 1032) работы на обратном направлении трассы завершены уже более чем на 90%, а на прямом - на 60%. Специалисты отфрезеровали старое покрытие, сейчас занимаются устройством верхнего слоя. Данный объект планируется также завершить раньше намеченного срока.

Работы на отрезках той же дороги, которые проходят в Сергиевском и Исаклинском районах (с 1127-го по 1130-й км и с 1138-го по 1146-й км), еще продолжаются: дорожники провели фрезерование и занимаются устройством выравнивающего слоя из асфальтобетона, затем укрепят обочины. Данные участки трассы будут обновлены до конца октября 2026-го года.

До конца сентября 2026 года к нормативу приведут и участок М-5 "Урал" на подъезде к Сызрани - с 869-го по 888-й км. Работы начаты раньше намеченного срока, подрядная организация трудится в усиленном режиме, чтобы закончить ремонт на участке максимально оперативно. Технология устройства слоев износа позволяет быстро восстановить основные технико-эксплуатационные характеристики дороги, такие как ровность и сцепление, а также защитить нижние слои дорожной одежды от преждевременного разрушения.

Работы по устройству слоев износа на автомобильной дороге А-300 Самара - Подъем-Михайловка - Большая Черниговка - государственная граница с Республикой Казахстан (км 146 - км 160) близятся к полному завершению. Подрядная организация в ближайшее время нанесет разметку и укрепит обочины.

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