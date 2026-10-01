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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Борском завершили укладку верхнего слоя асфальта на одном из въездов

БОРСКОЕ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Борском районе Самарской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ремонтируют два основных въезда в село Борское общей протяженностью 5,5 км. По этим дорогам жители добираются до школ, техникума, больницы и других социальных учреждений райцентра. Тротуары здесь ждали много лет — дорогами ежедневно пользуются местные жители, в том числе школьники и пожилые люди.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На автодороге Кинель — Богатое — Борское (2,8 км) завершена укладка верхнего слоя покрытия —уложено более 20 тысяч квадратных метров асфальтобетона. На втором участке 2,7 км — "Отрадный — Богатое" — Борское, завершить укладку верхнего слоя планируется до конца недели.

На автодорогах уже установлены системы наружного освещения и четыре новых светофора. Завершается установка дорожных знаков. Впереди — монтаж новых остановочных павильонов и нанесение разметки.
Участки региональных дорог пересекают административный центр района, одновременно выполняя функции транзитных магистралей и местных улиц с жилой застройкой. Благодаря капремонту по многочисленным просьбам жителей в Борском на улицах Победы, Степана Разина и Первомайской появится не только новое покрытие, но и долгожданные тротуары и освещение.

Ремонт на въездах в Борское — это не только современное покрытие. Здесь появляются тротуары, освещение и остановки, которые делают ежедневные маршруты жителей комфортнее и безопаснее.
Одна из целей нацпроекта — приведение в нормативное состояние дорог, которые ведут к селам, деревням и другим малым населенным пунктам. Обновление этих участков — часть системной работы по ремонту дорог в сельских населенных пунктах. Всего в этом году отремонтируют более 100 км таких дорог.

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ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

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