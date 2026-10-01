В Самаре наказали автоледи за езду по тротуару

Неравнодушный житель Самары сообщил в Госавтоинспекцию о нарушении ПДД и приложил видеодоказательство. На записи было четко видно, как автомобиль едет по пешеходной зоне.

Случай произошел во вторник, 29 сентября, на ул. Молодогвардейской в Самаре.

Как рассказали в ГИБДД, сотрудники проверили информацию, выяснили, кому принадлежит машина, и установили личность водителя — за рулем была женщина.

В итоге на нарушительницу составили административный протокол по ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ за движение по тротуару.