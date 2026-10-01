Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием Захара Коптелова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на ул. Ленинской в Самаре, участником которого стал сын организатора преступной группы "Индейцы" Сергея Коптелова Захар Коптелов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства, не приводя фамилии фигуранта.

Напомним, по предварительным данным, 14 сентября примерно в 05:40 на ул. Ленинской в Самаре Захар Коптелов за рулем BMW нарушил ПДД — не уступил дорогу и столкнулся с Datsun. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.

Обвиняемый с места происшествия скрылся.

В рамках предварительного расследования виновником в добровольном порядке возмещен потерпевшим причиненный материальный и моральный вред.

"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего студента техникума. Он обвиняется по п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия)", - говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения по существу.