Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием Захара Коптелова

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП на ул. Ленинской в Самаре, участником которого стал сын организатора преступной группы "Индейцы" Сергея Коптелова Захар Коптелов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства, не приводя фамилии фигуранта.
Напомним, по предварительным данным, 14 сентября примерно в 05:40 на ул. Ленинской в Самаре Захар Коптелов за рулем BMW нарушил ПДД — не уступил дорогу и столкнулся с Datsun. В результате аварии погиб таксист Сергей Ч. и пострадали три пассажира.
Обвиняемый с места происшествия скрылся.
В рамках предварительного расследования виновником в добровольном порядке возмещен потерпевшим причиненный материальный и моральный вред.
"Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего студента техникума. Он обвиняется по п. п. "а", "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места происшествия)", - говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках