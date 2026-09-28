В Тольятти гендиректора одной из компаний подозревают в уклонении от налогов почти на 100 миллионов  

Генеральный директор компании, которая выпускает осветительное оборудование, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в том, что в 2022–2024 годах он искусственно завысил расходы по договорам с контрагентами и неправомерно использовал налоговые вычеты по НДС. В итоге налоговая база по налогу на прибыль была занижена, а в декларации попали заведомо ложные данные, сообщает региональный следком.

Следствие считает, что из‑за этих действий бюджет недополучил более 98 млн рублей.

"В целях возмещения материального ущерба следствием наложен арест на имущество и банковские счета подозреваемого на общую сумму около 100 млн рублей", — уточняют в СУ СК по Самарской области.

Дело возбуждено по материалам налоговой проверки, его расследует Следственный комитет при оперативном сопровождении ГУ МВД по Самарской области. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства.