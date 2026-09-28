16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти гендиректора одной из компаний подозревают в уклонении от налогов почти на 100 миллионов   В Самаре отправили за решетку экс-полицейского из "черного списка чиновников" Суд отправил под домашний арест жену экс-спикера думы Новокуйбышевска Юрия Ферапонтова В Самаре будут судить студента, ставшего дроппером за 7 тыс. рублей Полиция задержала сызранца, который за месяц совершил пять краж

Преступления Происшествия

В Тольятти гендиректора одной из компаний подозревают в уклонении от налогов почти на 100 миллионов  

ТОЛЬЯТТИ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Генеральный директор компании, которая выпускает осветительное оборудование, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в том, что в 2022–2024 годах он искусственно завысил расходы по договорам с контрагентами и неправомерно использовал налоговые вычеты по НДС. В итоге налоговая база по налогу на прибыль была занижена, а в декларации попали заведомо ложные данные, сообщает региональный следком.

Следствие считает, что из‑за этих действий бюджет недополучил более 98 млн рублей.

"В целях возмещения материального ущерба следствием наложен арест на имущество и банковские счета подозреваемого на общую сумму около 100 млн рублей", — уточняют в СУ СК по Самарской области.

Дело возбуждено по материалам налоговой проверки, его расследует Следственный комитет при оперативном сопровождении ГУ МВД по Самарской области. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Fghhhhh Ghhhhhh 30 мая 2026 10:19 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным

Анастасия Анастасьева 29 мая 2026 13:52 "Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4