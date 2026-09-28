В Тольятти гендиректора одной из компаний подозревают в уклонении от налогов почти на 100 миллионов  

Генеральный директор компании, которая выпускает осветительное оборудование, стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в том, что в 2022–2024 годах он искусственно завысил расходы по договорам с контрагентами и неправомерно использовал налоговые вычеты по НДС. В итоге налоговая база по налогу на прибыль была занижена, а в декларации попали заведомо ложные данные, сообщает региональный следком.
Следствие считает, что из‑за этих действий бюджет недополучил более 98 млн рублей.
"В целях возмещения материального ущерба следствием наложен арест на имущество и банковские счета подозреваемого на общую сумму около 100 млн рублей", — уточняют в СУ СК по Самарской области.
Дело возбуждено по материалам налоговой проверки, его расследует Следственный комитет при оперативном сопровождении ГУ МВД по Самарской области. Сейчас следователи продолжают собирать доказательства.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках