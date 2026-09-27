Ночью пожар в Челно-Вершинском районе тушили 11 человек

В ночь на воскресенье, 27 сентября, в 00:13 на ул. Заречной в поселке Раздолье Челно-Вершинского района загорелись гараж и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

На место происшествия работали пожарные расчеты ПСЧ №№ 112, 113 ПСО № 42 в количестве 11 человек личного состава на 3 автоцистернах, а также все службы жизнеобеспечения. Площадь горения составила 100 кв.метров. На тушение были поданы 3 ствола "Б", работало звено ГДЗС.

Полностью ликвидировать пожар удалось в 3:52. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.