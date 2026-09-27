Ночью пожар в Челно-Вершинском районе тушили 11 человек

В ночь на воскресенье, 27 сентября, в 00:13 на ул. Заречной в поселке Раздолье Челно-Вершинского района загорелись гараж и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
На место происшествия работали пожарные расчеты ПСЧ №№ 112, 113 ПСО № 42 в количестве 11 человек личного состава на 3 автоцистернах, а также все службы жизнеобеспечения. Площадь горения составила 100 кв.метров. На тушение были поданы 3 ствола "Б", работало звено ГДЗС.
Полностью ликвидировать пожар удалось в 3:52. Отмечается, что при пожаре никто не пострадал.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках