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Преступления Происшествия

Год колонии строго режима из‑за долга по алиментам получил житель Чапаевска

ЧАПАЕВСК. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Чапаевске суд вынес приговор 35‑летнему местному жителю, который годами уклонялся от обязанности содержать своего ребенка. Мужчина задолжал сыну более 1 млн 355 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.

Еще в 2019 г. мировой судья обязал мужчину выплачивать алименты в размере четверти всех видов заработка на содержание сына 2013 года рождения. Однако, несмотря на требования суда и вмененную ему обязанность, отец не исполнял финансовые обязательства перед ребенком.

Действия мужчины квалифицированы как неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда.

С учетом позиции прокуратуры суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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