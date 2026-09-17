Год колонии строго режима из‑за долга по алиментам получил житель Чапаевска

В Чапаевске суд вынес приговор 35‑летнему местному жителю, который годами уклонялся от обязанности содержать своего ребенка. Мужчина задолжал сыну более 1 млн 355 тыс. рублей, сообщает региональная прокуратура.
Еще в 2019 г. мировой судья обязал мужчину выплачивать алименты в размере четверти всех видов заработка на содержание сына 2013 года рождения. Однако, несмотря на требования суда и вмененную ему обязанность, отец не исполнял финансовые обязательства перед ребенком.
Действия мужчины квалифицированы как неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка в нарушение решения суда.
С учетом позиции прокуратуры суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках