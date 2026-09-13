Нетрезвый сельчанин на угнанном авто поехал за продуктами и попался полицейским

В Челно-Вершинском районе возбуждено уголовное дело в отношении сельского жителя, задержанного полицейскими по подозрению в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Сотрудники ДПС, находясь рано утром на маршруте патрулирования в одном из сел, остановили для проверки документов ВАЗ-2107. Сотрудники полиции отметили исходящий от водителя сильный запах спиртного и поведение, не соответствующее обстановке. Полицейские отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
По результатам исследования установлен факт наличия алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе – 0,81 мг/л, что превышает допустимую норму примерно в 2,7 раза. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.
Полицейские установили, что автомобиль не принадлежит 32-летнему задержанному, и разыскали его владельца — 64-летнего сельского жителя, который не знал о хищении машины.
Подозреваемый пояснил, что неофициально работает на одном из сельскохозяйственных производств. Во время распития на рабочем месте спиртных напитков он решил добраться в магазин за продуктами. Проходя мимо припаркованного на территории автомобиля, заметил ключи в замке зажигания и открытую дверь, чем и воспользовался, чтобы не идти пешком. Уехать удалось недалеко, так как его быстро задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках