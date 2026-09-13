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Преступления Происшествия

Нетрезвый сельчанин на угнанном авто поехал за продуктами и попался полицейским

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Челно-Вершинском районе возбуждено уголовное дело в отношении сельского жителя, задержанного полицейскими по подозрению в угоне автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Сотрудники ДПС, находясь рано утром на маршруте патрулирования в одном из сел, остановили для проверки документов ВАЗ-2107. Сотрудники полиции отметили исходящий от водителя сильный запах спиртного и поведение, не соответствующее обстановке. Полицейские отстранили его от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

По результатам исследования установлен факт наличия алкоголя в выдыхаемом мужчиной воздухе – 0,81 мг/л, что превышает допустимую норму примерно в 2,7 раза. Водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Полицейские установили, что автомобиль не принадлежит 32-летнему задержанному, и разыскали его владельца — 64-летнего сельского жителя, который не знал о хищении машины.

Подозреваемый пояснил, что неофициально работает на одном из сельскохозяйственных производств.  Во время распития на рабочем месте спиртных напитков он решил добраться в магазин за продуктами. Проходя мимо припаркованного на территории автомобиля, заметил ключи в замке зажигания и открытую дверь, чем и воспользовался, чтобы не идти пешком. Уехать удалось недалеко, так как его быстро задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Гид потребителя

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