Житель Красноярского района лишился иномарки за любовь к пьяному вождению

Суд признал нарушителя виновным по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии предыдущего наказания. Ему назначили 400 часов обязательных работ и запретили садиться за руль в течение 2 лет. Кроме того, автомобиль конфисковали в доход государства, сообщает самарская прокуратура.
Житель Красноярского района в июне 2026 года повторно сел за руль своего автомобиля Mazda CX‑7пьяным: его задержали сотрудники Госавтоинспекции. Ранее, в феврале того же года, его уже наказывали за аналогичное нарушение — тогда ему назначили штраф и лишили водительских прав.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках