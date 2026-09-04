Житель Красноярского района лишился иномарки за любовь к пьяному вождению

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Суд признал нарушителя виновным по статье за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии предыдущего наказания. Ему назначили 400 часов обязательных работ и запретили садиться за руль в течение 2 лет. Кроме того, автомобиль конфисковали в доход государства, сообщает самарская прокуратура.