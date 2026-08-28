В Самарской области пресечена деятельность узла связи для мошенников

В Самарской области полицейские задержали 19-летнего безработного, ранее не судимого жителя Забайкальского края, по подозрению в обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников.
Полицейские установили, что противоправной деятельностью молодой человек занимался на протяжении нескольких месяцев. Он обслуживал сим-боксы, через которые аферисты дистанционно совершали звонки своим жертвам.
Местоположение телефонных узлов связи он постоянно менял: брал в аренду квартиры в разных районах города. Оборудование, замаскированное под музыкальные инструменты, анонимные кураторы присылали ему через курьерскую службу.
Задержав юношу в одной из четырех арендованных им квартир, полицейские в трех других изъяли используемую технику, в том числе шесть сим-боксов, каждый на 64 слота, банковские карты, четыре ноутбука, Wi-Fi-камеры, роутеры. Изъятое оборудование направлено на исследование для установления круга лиц, пострадавших от противоправной деятельности задержанного.
По данным полиции, один из номеров, задействованных в сим‑боксе, фигурировал в схеме хищения 1,5 млн руб. у самарца, другой — нескольких миллионов у жителя Московской области.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции).
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках