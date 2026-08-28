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Преступления Происшествия

В Самарской области пресечена деятельность узла связи для мошенников

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области полицейские задержали 19-летнего безработного, ранее не судимого жителя Забайкальского края, по подозрению в обеспечении функционирования абонентского терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников.

Полицейские установили, что противоправной деятельностью молодой человек занимался на протяжении нескольких месяцев. Он обслуживал сим-боксы, через которые аферисты дистанционно совершали звонки своим жертвам.

Местоположение телефонных узлов связи он постоянно менял: брал в аренду квартиры в разных районах города. Оборудование, замаскированное под музыкальные инструменты, анонимные кураторы присылали ему через курьерскую службу.

Задержав юношу в одной из четырех арендованных им квартир, полицейские в трех других изъяли используемую технику, в том числе шесть сим-боксов, каждый на 64 слота, банковские карты, четыре ноутбука, Wi-Fi-камеры, роутеры. Изъятое оборудование направлено на исследование для установления круга лиц, пострадавших от противоправной деятельности задержанного.

По данным полиции, один из номеров, задействованных в сим‑боксе, фигурировал в схеме хищения 1,5 млн руб. у самарца, другой — нескольких миллионов у жителя Московской области.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 274.3 УК РФ (Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции). 

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