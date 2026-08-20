Трое жителей Новокуйбышевска стали жертвами мошенников по схеме "неучтённого трудового стажа"

Трое жителей Новокуйбышевска стали жертвами изощрённой мошеннической схемы — 39-летний инженер, 78-летняя пенсионерка и 48-летняя домохозяйка.
Аферисты действовали по отработанному сценарию: в телефонных разговорах они сообщали людям о якобы неучтённом трудовом стаже и предлагали записаться на "консультацию", чтобы урегулировать вопрос. Чтобы усыпить бдительность жертв, злоумышленники называли реальные адреса городских центров и отделений — это придавало их словам убедительность.
Для "записи на приём" мошенники требовали предоставить данные личных документов и назвать код из СМС‑сообщения. В результате обмана инженер лишился 500 тыс. руб., пенсионерка — 94 тыс. руб., а домохозяйка — 310 тыс. рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках