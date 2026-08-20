Трое жителей Новокуйбышевска стали жертвами мошенников по схеме "неучтённого трудового стажа"

Трое жителей Новокуйбышевска стали жертвами изощрённой мошеннической схемы — 39-летний инженер, 78-летняя пенсионерка и 48-летняя домохозяйка.

Аферисты действовали по отработанному сценарию: в телефонных разговорах они сообщали людям о якобы неучтённом трудовом стаже и предлагали записаться на "консультацию", чтобы урегулировать вопрос. Чтобы усыпить бдительность жертв, злоумышленники называли реальные адреса городских центров и отделений — это придавало их словам убедительность.

Для "записи на приём" мошенники требовали предоставить данные личных документов и назвать код из СМС‑сообщения. В результате обмана инженер лишился 500 тыс. руб., пенсионерка — 94 тыс. руб., а домохозяйка — 310 тыс. рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по Самарской области.