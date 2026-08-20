Мужчина, торопившийся на работу, украл на турбазе в Ширяево сапборд

В Жигулёвске в полицию обратился владелец турбазы, расположенной на территории с. Ширяево, который сообщил о пропаже спортивного инвентаря стоимостью более 11 ты. рублей.
Полицейские по камерам выявили момент хищения, а также распространили приметы предполагаемого злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация, что к хищению, возможно, причастен ранее не судимый, работающий в областном центре 38-летний житель Тольятти, которого местные жители ранее неоднократно видели в селе.
Мужчина был задержан. В ходе опроса он признался в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что решил оригинальным способом добраться на противоположный берег реки, чтобы успеть на работу. Присваивать чужое имущество не планировал, но, не сумев найти владельца, проник, перебравшись через ограждение, на закрытую территорию базы отдыха и забрал спортивный инвентарь.
Благополучно преодолев, с его слов, свыше 30 км, он передал сапборд на временное хранение знакомой. Через некоторое время женщина, неосведомленная о его противоправной деятельности, избавилась от вещей мужчины, в том числе и доски.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В настоящее время подозреваемый полностью возместил причиненный потерпевшему материальный ущерб.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках