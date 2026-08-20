Мужчина, торопившийся на работу, украл на турбазе в Ширяево сапборд

В Жигулёвске в полицию обратился владелец турбазы, расположенной на территории с. Ширяево, который сообщил о пропаже спортивного инвентаря стоимостью более 11 ты. рублей.

Полицейские по камерам выявили момент хищения, а также распространили приметы предполагаемого злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий поступила информация, что к хищению, возможно, причастен ранее не судимый, работающий в областном центре 38-летний житель Тольятти, которого местные жители ранее неоднократно видели в селе.

Мужчина был задержан. В ходе опроса он признался в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что решил оригинальным способом добраться на противоположный берег реки, чтобы успеть на работу. Присваивать чужое имущество не планировал, но, не сумев найти владельца, проник, перебравшись через ограждение, на закрытую территорию базы отдыха и забрал спортивный инвентарь.

Благополучно преодолев, с его слов, свыше 30 км, он передал сапборд на временное хранение знакомой. Через некоторое время женщина, неосведомленная о его противоправной деятельности, избавилась от вещей мужчины, в том числе и доски.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". В настоящее время подозреваемый полностью возместил причиненный потерпевшему материальный ущерб.