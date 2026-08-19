Житель Елховского района стал фигурантом дела за нецелевое расходование средств по соцконтракту

В Елховском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

Установлено, что между региональным министерством социально-демографической и семейной политики и жителем Елховского района заключен социальный контракт, в соответствии с которым гражданину предоставлена единовременная денежная выплата в размере свыше 250 тыс. руб. для начала осуществления предпринимательской деятельности.

В соответствии с условиями социального контракта получатель должен был закупить оборудование для переработки молочной продукции, о чем впоследствии отчитаться в контролирующий орган.

Вместо исполнения условий социального контракта несостоявшийся предприниматель полученные денежные средства потратил по своему усмотрению.

Прокуратурой района в правоохранительный орган направлено постановление о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.

По результатам прокурорской проверки органы следствия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, с причинением крупного ущерба).