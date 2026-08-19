Житель Елховского района стал фигурантом дела за нецелевое расходование средств по соцконтракту

В Елховском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.
Установлено, что между региональным министерством социально-демографической и семейной политики и жителем Елховского района заключен социальный контракт, в соответствии с которым гражданину предоставлена единовременная денежная выплата в размере свыше 250 тыс. руб. для начала осуществления предпринимательской деятельности.
В соответствии с условиями социального контракта получатель должен был закупить оборудование для переработки молочной продукции, о чем впоследствии отчитаться в контролирующий орган.
Вместо исполнения условий социального контракта несостоявшийся предприниматель полученные денежные средства потратил по своему усмотрению.
Прокуратурой района в правоохранительный орган направлено постановление о направлении материалов проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.
По результатам прокурорской проверки органы следствия возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении субсидий, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, с причинением крупного ущерба).
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках