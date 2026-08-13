Самарец, желая получить займ в Интернете, потерял 55 тыс. рублей

В Самаре в полицию обратился 24-летний мужчина, который сообщил, что увидел в одном из популярных мессенджеров рекламу быстрого займа денежных средств.

Связавшись с неизвестным лицом, предлагавшим деньги в долг, злоумышленник убедил потерпевшего, что для одобрения займа ему нужно перечислить денежные средства, в размере более 55 тыс. рублей. Послушав мошенника и, желая получить быстрые деньги, мужчина перевел указанную ему сумму на неизвестный счет.

Деньги ушли, однако обещанного займа самарец так и не получил. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД по Самарской области.