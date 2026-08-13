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Занятость Экономическая политика

Для работодателей региона прошел тренинг по трудоустройству инвалидов

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Состоялся семинар-тренинг для работодателей "Этика делового общения и особенностей трудоустройства людей с инвалидностью". Он был организован региональным министерством труда, занятости и миграционной политики и уполномоченным по защите прав людей с инвалидностью в Самарской области Екатериной Куприяновой и прошел в центре "Мой бизнес" в Самаре.

Фото: Минтруд Самарской области

В Самарской области уделяется особое внимание людям с ограниченными возможностями здоровья, один из аспектов для полноценной жизни — трудоустройство. И здесь важно не только желание инвалида, но и готовность работодателя взять его на работу, создать условия для интеграции и долгосрочной занятости.

Семинар собрал порядка ста участников — работодателей и специалистов кадровых служб. Эксперты рассказали им о деловой этике и особенностях трудоустройства граждан с инвалидностью, отметив, что все больше организаций стремятся создавать доступную среду, трудоустраивая людей с особенностями здоровья.

"В кадровые центры "Работа России" граждане, имеющие инвалидность и ограничения по здоровью, обращаются ежедневно. У нас из численности трудоспособных граждан с инвалидностью порядка 32% — люди работающие. Неработающим мы всегда готовы оказать содействие в трудоустройстве. Проводим мероприятия для кадровых служб предприятий, чтобы они могли корректно работать с такими гражданами, соблюдать этику общения, помогать адаптации сотрудников в коллективе и закреплять их на рабочих местах", — рассказала Людмила Дудукина, заместитель руководителя департамента занятости и трудовой миграции министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Сотрудники с инвалидностью часто оказываются надежными, исполнительными и ответственными работниками, если им созданы подходящие условия труда. А в рамках национального проекта "Кадры" предусмотрены особые меры поддержки для работодателей, трудоустраивающих людей с ограниченными возможностями здоровья. На создание рабочих мест для трудоустройства инвалидов работодатель может получить субсидию до 200 000 рублей за одно рабочее место, а также можно получить финансовые средства в целях частичной компенсации затрат работодателей на выплату заработной платы трудоустроенным инвалидам — до 211 000 рублей на каждого трудоустроенного. Выплаты предоставляются Социальным фондом России.

Особое внимание на тренинге уделили квотированию рабочих мест. Для инвалидов квота составляет 3% от штатной численности работников организаций, где трудится более 35 человек, также действует квотирование рабочих мест для участников специальной военной операции в организациях, где более 100 сотрудников.

"Я хочу максимальную информацию сегодня получить по квотированию, — отметила Юлия Ниязова, специалист отдела кадров регионального предприятия, — как правильно это делать, как правильно выстраивать работу по квотируемым. У нас один человек трудоустроен на должность швеи и еще два места для инвалидов у нас имеются".

Директор по развитию Межрегиональной молодежной общественной организации "Инклюзивный ресурсный центр" Алексей Транцев рассказал о своем опыте адаптации после получения инвалидности и важных аспектах трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.

Узнать подробнее обо всех мерах поддержки инвалидов и работодателей, их трудоустраивающих, можно по телефону контакт-центра Кадрового центра "Работа России" Самарской области — 8 (800) 302-15-44.

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Последние комментарии

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Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

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