"Требуются синие воротнички": эксперты Авито Работы представили дайджест рынка труда

Несмотря на общее охлаждение и смещение российского рынка труда в сторону работодателя, в сегменте рабочих профессий картина другая: нехватка кадров здесь сохраняется и носит устойчивый характер. Эксперты Авито Работы совместно с Лабораторией исследований рынка труда НИУ ВШЭ проанализировали, какие рабочие специалисты остаются наиболее востребованными и почему нехватка "синих воротничков" не снижается даже на фоне роста конкуренции.

Авито Работа представила дайджест рынка труда по итогам первого квартала 2026 года. За последние три года конкуренция среди соискателей выросла почти вдвое: если в 2023 году на одного работодателя приходилось около 7 соискателей, то сегодня — уже почти 13.

Медиана по рынку в первом квартале 2026 года — около 15 соискателей на одного работодателя. Показатель ниже этого уровня сигнализирует о нехватке кадров, причем для рабочих профессий это системная ситуация.

"Наиболее острая нехватка специалистов наблюдается в квалифицированных технических и производственных профессиях. Так, на позиции слесаря КИПиА (контрольно-измерительных приборов и автоматики) на одного работодателя приходится 3,5 соискателя, токаря — 4,3, фрезеровщика — 4,8. Ниже медианы по рынку остаются также механики, наладчики, слесари-электрики, электрики, слесари-ремонтники, техники, электромонтажники, сварщики и кабельщики", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

Наиболее сложная ситуация сохраняется в регионах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов. Это связано с совокупностью устойчивых факторов: на Дальнем Востоке дефицит обусловлен демографическим оттоком и ограниченным кадровым резервом при одновременно высоком спросе со стороны инфраструктурных проектов, тогда как в Северо-Кавказском округе ключевую роль играет структурный разрыв между потребностями работодателей и доступной рабочей силой — при относительно высокой численности населения рынок сталкивается с дефицитом квалифицированных специалистов и низкой трудовой мобильностью.

Портрет соискателя в сегменте рабочих специальностей остается преимущественно мужским: мужчины составляют 74% кандидатов. При этом больше четверти (26%) соискателей — женщины.

При этом у работодателей появляется возможность постепенно расширить воронку найма за счет выхода на рынок нового поколения. Так, например, около трети соискателей в строительстве — это молодежь до 24 лет.

Нехватка рабочих кадров связана не только с уровнем спроса, но и с особенностями формирования предложения. По оценке НИУ ВШЭ, рабочие профессии — одна из самых массовых категорий занятости в стране: около 23 млн человек, или 31% всей рабочей силы. Основным поставщиком кадров для этого сегмента служит система среднего профессионального образования — 68,7% занятых на рабочих должностях имеют диплом СПО. Технические направления остаются крупнейшей областью подготовки: 47% совокупного выпуска, или 367 тыс. человек за 2023 год.

При этом структура подготовки остается неоднородной и не полностью совпадает с потребностями рынка. Среди направлений СПО наибольшую долю занимают "техника и технологии наземного транспорта" (21,7%), машиностроение (13,6%), информатика и вычислительная техника (13,1%) и техника и технологии строительства (13%). Менее представлены такие направления, как промышленная экология и биотехнологии (8%), а также прикладная геология, горное и нефтегазовое дело (7%) и электро- и теплоэнергетика (7%).

Схожая картина наблюдается и на уровне конкретных специальностей: наиболее массовыми остаются техобслуживание и ремонт автотранспорта (6%), сварка (5%), строительство и эксплуатация зданий (4%), а также технологии общественного питания (4%) и автомеханика (3%). Это указывает на то, что значительная часть подготовки сосредоточена в ограниченном числе направлений и не всегда покрывает наиболее дефицитные производственные роли.

"Дефицит квалифицированных рабочих — это не краткосрочный перекос спроса и предложения, а структурная проблема кадрового потока. Несмотря на то что система СПО ежегодно выпускает сотни тысяч специалистов технического профиля, до рабочих позиций доходит около 55% выпускников. Остальные перераспределяются в торговлю, административные роли или уходят в менее квалифицированные сегменты — в том числе из-за того, что региональная экономика не всегда формирует достаточное количество рабочих мест, соответствующих уровню подготовки. Дополнительно усиливает дисбаланс и изменение структуры подготовки: доля технического профиля в выпуске СПО снизилась с 50% до 44% в период 2018–2024 годов. В этих условиях простое наращивание выпуска специалистов само по себе не устраняет дефицит", — отмечают эксперты Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ.

Дополнительный, но менее квалифицированный кадровый поток формируют выпускники 11-х классов, не поступившие в вузы и колледжи. Среди них 21% оказываются заняты в рабочих специальностях. При этом большая часть из них, как правило, концентрируется в сегменте неквалифицированных рабочих позиций.

На выбор соискателя сегодня влияет не только размер заработной платы, но и формат графика и способ начисления денег. Сменный график привлекает в 2,5 раза больше кандидатов, чем стандартный фиксированный. Например, в строительстве на вакансию со сменным графиком приходится 32 соискателя, а с фиксированным — лишь 13.

Разрыв в числе откликов существует и между типами оплаты — предпочтение смещается в сторону форматов, где деньги можно получать сразу. Например, в строительстве на вакансии с оплатой смены приходится около 60 соискателей на работодателя, а с месячным окладом — около 14, т. е. более чем в 4 раза меньше. У электриков этот разрыв достигает 12,5 раза. При этом, несмотря на высокий спрос на гибкие форматы, 75–88% вакансий по-прежнему предлагают помесячную оплату.

В части бенефитов наибольший отклик у рабочих вызывают не выдача униформы, а меры, дающие ощущение защищенности и снижающие личные расходы — добровольное медицинское страхование, оплата питания, корпоративный транспорт или компенсация проезда. При этом предлагают эти бонусы пока лишь 10–25% работодателей.

Рост зарплат в рабочих профессиях сохраняется, но становится избирательным. Медианные предложения для квалифицированных специалистов достигают 180 000 рублей, при этом максимальная динамика фиксируется в наиболее дефицитных ролях. Так, по итогам первого квартала 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года медианные зарплатные предложения для сварщиков увеличились на 79% — до 179 000 рублей, для операторов станков — на 58%, до 127 000 рублей, для механиков — на 29%, до 103 000 рублей.

В наиболее дефицитных профессиях конкуренция среди работодателей остается высокой, однако не все такие роли получают пропорционально высокую зарплату. Рынок не всегда компенсирует нехватку кадров ростом доходов, и это дополнительно усиливает дисбаланс — самые нужные рабочие не всегда оказываются самыми высокооплачиваемыми.