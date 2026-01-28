16+
Занятость Экономическая политика

"Тольяттиазот" — призер конкурса "ТОП надежных работодателей Самарской области"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АО "Тольяттиазот" стало серебряным призером регионального конкурса "ТОП надежных работодателей". Проект был реализован медиахолдингом "Комсомольская правда" при поддержке регионального министерства труда, занятости и миграционной политики, а также министерства промышленности и торговли Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Конкурс, призванный выявить и отметить компании, которые заботятся о своих сотрудниках, обеспечивают стабильные условия труда и вносят вклад в развитие губернии, проводился с октября по декабрь 2025 года. В онлайн-голосовании приняли участие более 12 тыс. человек.

В 12 номинациях проекта выдвинулись 37 крупных работодателей Самары, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска и Отрадного. Самой многочисленной оказалась категория "Промышленный гигант", в которой был представлен "Тольяттиазот". Здесь за звание лучшего боролись девять предприятий.

ТОАЗ также отметили в специальной номинации "Выбор редакции" за безукоризненную репутацию, основанную на прозрачности, социальной ответственности и поддержке персонала.

Являясь предприятием с мировым именем, "Тольяттиазот" обеспечивает работой более 6 тыс. человек, а также входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Самарской области. Социальный пакет компании включает в себя расширенную систему бонусов, качественное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. Молодым специалистам, семьям с детьми и ветеранам труда гарантирована материальная поддержка, релокантам предоставляется жилье. В ТОАЗе созданы все условия для карьерного роста и занятий спортом, включая корпоративное обучение и бесплатные тренировки по разным дисциплинам.

Ежедневно социальными объектами компании (ведомственные Дворец культуры "Тольяттиазот" и ясли-сад "Тюльпан", санаторий "Надежда") пользуются не только сотрудники, но и жители всей Самарской области.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Самое ценное в нашей компании — это человеческий капитал. Люди выбирают "Тольяттиазот" не только за стабильность и конкурентную заработную плату, но и за отношение к сотрудникам, строящееся на уважении, признании и поддержке. Высокие стандарты корпоративной политики регулярно подтверждаются на федеральном и региональном уровнях. Так, в 2025 году ТОАЗ вошел в число ведущих компаний с высоким уровнем качества управления персоналом согласно ESG-рейтингу RAEX — одному из основных российских рейтингов. При оценке учитывались охрана здоровья, безопасность труда, эффективность найма персонала и предоставление социальных льгот".

