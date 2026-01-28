"Тольяттиазот" — призер конкурса "ТОП надежных работодателей Самарской области"

АО "Тольяттиазот" стало серебряным призером регионального конкурса "ТОП надежных работодателей". Проект был реализован медиахолдингом "Комсомольская правда" при поддержке регионального министерства труда, занятости и миграционной политики, а также министерства промышленности и торговли Самарской области.

Конкурс, призванный выявить и отметить компании, которые заботятся о своих сотрудниках, обеспечивают стабильные условия труда и вносят вклад в развитие губернии, проводился с октября по декабрь 2025 года. В онлайн-голосовании приняли участие более 12 тыс. человек.

В 12 номинациях проекта выдвинулись 37 крупных работодателей Самары, Тольятти, Жигулевска, Новокуйбышевска и Отрадного. Самой многочисленной оказалась категория "Промышленный гигант", в которой был представлен "Тольяттиазот". Здесь за звание лучшего боролись девять предприятий.

ТОАЗ также отметили в специальной номинации "Выбор редакции" за безукоризненную репутацию, основанную на прозрачности, социальной ответственности и поддержке персонала.

Являясь предприятием с мировым именем, "Тольяттиазот" обеспечивает работой более 6 тыс. человек, а также входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Самарской области. Социальный пакет компании включает в себя расширенную систему бонусов, качественное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение. Молодым специалистам, семьям с детьми и ветеранам труда гарантирована материальная поддержка, релокантам предоставляется жилье. В ТОАЗе созданы все условия для карьерного роста и занятий спортом, включая корпоративное обучение и бесплатные тренировки по разным дисциплинам.

Ежедневно социальными объектами компании (ведомственные Дворец культуры "Тольяттиазот" и ясли-сад "Тюльпан", санаторий "Надежда") пользуются не только сотрудники, но и жители всей Самарской области.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

"Самое ценное в нашей компании — это человеческий капитал. Люди выбирают "Тольяттиазот" не только за стабильность и конкурентную заработную плату, но и за отношение к сотрудникам, строящееся на уважении, признании и поддержке. Высокие стандарты корпоративной политики регулярно подтверждаются на федеральном и региональном уровнях. Так, в 2025 году ТОАЗ вошел в число ведущих компаний с высоким уровнем качества управления персоналом согласно ESG-рейтингу RAEX — одному из основных российских рейтингов. При оценке учитывались охрана здоровья, безопасность труда, эффективность найма персонала и предоставление социальных льгот".