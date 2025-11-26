У опыта нет возраста: как Т2 превратила службу поддержки в карьерную площадку для специалистов 50+

Т2, российский оператор мобильной связи, стирает границы найма и доказывает, что сотрудники старшего возраста уверенно строят карьеру даже в традиционно "молодежных" сферах. Уровень их мотивации превышает 90%, а отток остается ниже 3%, что подтверждает их стремление к профессиональному развитию и высокую приверженность работодателю. Сегодня специалисты 50+ составляют 15% команды дистанционного сервиса, и их число продолжает расти.
С момента запуска программы в 2023 году количество сотрудников старше 50 лет в службе поддержки увеличилось в четыре раза. Такая динамика отражает стремление к профессиональному признанию, а также выбор в пользу работодателя, который создает возможности для развития и стабильные условия труда.
Проект охватывает все четыре площадки дистанционного сервиса: в Иркутске, Саранске, Челябинске и Ростове-на-Дону. Его цель — преодолеть стереотипы на рынке труда и создать условия, которые позволяют специалистам 50+ уверенно войти в новую профессию. В сервисе они осваивают цифровые инструменты в комфортном темпе, получают поддержку наставников и работают в команде с коллегами разных возрастов.
Проект получил признание профессионального сообщества. Эксперты отметили передовой подход компании к трудоустройству сотрудников, которым рынок традиционно уделяет меньше внимания. Команда дистанционного сервиса Т2 стала победителем международной премии REFORUM AWARDS в номинации "HR-революция года", а HR-департамент завоевал золотую награду в главной отраслевой премии InterComm 2025 за инициативу "Найм без границ".
Наталия Рунова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом T2:
"Т2 известен своими высокими стандартами качества и сильным HR-брендом. Победы в авторитетных отраслевых премиях служат независимым подтверждением того, что мы удерживаем высокую планку в индустрии. Это — прямое признание зрелости нашей корпоративной культуры, готовности быстро реагировать и внедрять новые тренды рынка до того, как это становится общепринятой практикой".
Елена Юрина, директор по дистанционному сервису Т2:
"Этот проект — комплексная система, которая одновременно меняет подход к найму и расширяет возможности для людей старшего возраста. Для нас важно было создать среду, где нет стереотипов. У нас гармонично взаимодействуют команды всех поколений, непрерывно обучаются и всегда поддерживают. Именно такой подход создает плодотворную почву для раскрытия потенциала".
