Занятость Экономическая политика

На Авито рассказали, как оставаться на связи с кандидатами на вакансии в 2026 году

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Платформа по автоматизации найма HRMOST рассказывает об альтернативных способах взаимодействия, чтобы оставаться в контакте с кандидатами при найме на работу в 2026 году. В ситуации нехватки каналов коммуникации, с помощью которых работодатели связываются с соискателями, это становится особенно важным.

В числе альтернативных каналов связи с соискателями на платформе HRMOST доступны чаты на популярных работных сайтах, VK, sms-сообщения с доставкой ссылки на мессенджер, сервис WebChat с всплывающими окнами на карьерных сайтах и в рекламных статьях, применение QR-кода/ссылки для выбора удобного мессенджера. Кроме того, обрабатывать входящий трафик позволяет голосовой ассистент, а исходящий  ИИ-агент сервиса.

В рамках развития Авито Мессенджера предусмотрена возможность реактивации прежних откликов и инициирование диалога с кандидатами из прошлого периода. Уже сейчас этот канал позволяет обрабатывать отклики с Авито Работы, отправлять пуш-уведомления кандидатам, с которыми идет коммуникация в чате, у него нет конфликтов с ассистентами и есть доступ к реальным номерам.

Также в 2025 году впервые на рынке HR-Tech сервис HRMOST был интегрирован с российским мессенджером MAX. Он позволяет общаться с кандидатами через официальный верифицированный аккаунт компании и обрабатывать входящий трафик: отклики, переходы по ссылке, реферальные программы и т. д. С мессенджером MAX в 2026 году HRMOST планирует запуск отправки инициирующих и сервисных сообщений по триггеру.

"Говоря прямо, в HR сейчас больнее обычного: из-за сложностей с доступом к иностранным мессенджерам мы теряем до 20% кандидатов. Мультиканальность — это новая базовая архитектура общения на переходный период. Не стоит ожидать быстрой и единой замены уходящим мессенджерам: кандидаты меняют каналы общения не сразу. Сегодня выигрывают те, кто системно интегрируется с чатами работных площадок (hh, Авито), MAX, VK, Telegram, звонками и SMS", — комментирует СРО HR Tech Yandex Crowd Евгений Кубышкин.

"Помимо тестирования новых каналов коммуникации, мы советуем работодателям наращивать входящий трафик: создавать больше точек потенциального контакта с соискателями и усиливать свое присутствие не только в онлайне, но и в оффлайне", — отмечает директор сервиса HRMOST Константин Куница.

В 2025 году на платформе по автоматизации найма HRMOST с чат-ботами общались более 15 млн соискателей, средняя конверсия в реакцию составила 37,6%. Также сервис интегрировал несколько вариантов LLM, и теперь доступны текстовые и голосовые ИИ-боты. Алгоритмы нового поколения способны вести интеллектуальные диалоги по гибким сценариям, лучше обрабатывать нестандартные ответы и реагировать на вопросы, бесшовно переключаться между каналами коммуникаций.

