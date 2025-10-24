Самарская область проведет федеральный этап конкурса "Лучший по профессии" для участников СВО

Оргкомитет Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" определил Самарскую область площадкой для проведения федерального этапа по номинации "Второй старт" в 2026 году.

Представляя регион, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова предложила посвятить номинацию участникам специальной военной операции, поскольку сейчас многие из них, возвращаясь, сталкиваются с необходимостью поиска новой работы.

В Самарской области накоплен большой опыт адаптации ветеранов СВО в мирную жизнь, которым регион готов поделиться. Особенно ценно, когда вернувшимся из зоны спецоперации бойцам помогали пройти переобучение и найти себя на новом профессиональном пути. Такой опыт нужно распространять, чтобы каждый ветеран СВО мог найти себя.

Федеральный этап по этой номинации впервые прошел в Самарской области в текущем году и объединил на своей площадке участников из 17 регионов РФ, представляющих самые разные профессии — от корректора до пожарного.

Кроме конкурсных испытаний в течение двух дней на открытой площадке провели профориентационные мастер-классы по 35 востребованным рабочим профессиям. Участниками мастер-классов стали более 4 тыс. посетителей, в голосовании — более 55 тыс. человек из всех российских регионов.

"Номинация "Второй старт" была организована впервые в текущем году — подчеркнула заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева. — Мы с гордостью приняли участников конкурса на территории Самарской области, эта номинация уникальна и интересна тем, что здесь соревновались представители разных профессий. И мы всецело поддерживаем, что в следующем году в этой номинации будут соревноваться участники специальной военной операции, поскольку их социальная адаптация и трудоустройство — это наша ключевая задача. Самарская область создаст все необходимые условия для качественного проведения конкурса. Благодарим за доверие!"

Всероссийский конкурс профмастерства проводится в рамках федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цель конкурса — поднять престиж рабочих профессий.

Татьяна Голикова отметила, что часть номинаций конкурса проводится на постоянной основе, а часть меняется с учетом прогноза потребности рынка труда. Число номинаций в 2026 г. планируют расширить — теперь к номинациям, проводимым региональными органами власти, прибавятся номинации, федеральные этапы которых проведут предприятия-партнеры.

Оргкомитет поддержал заявку Самарской области, и регион был утвержден, как территория проведения федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" в 2026 году. Планируется, что и на следующий год сохранится формат проведения мастер-классов для всех желающих, чтобы в конкурсе приняли участие не только представители разных регионов, но и все жители и гости Самарской области.