16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Авито Работа: джоб-платформы активно проникают в жизнь россиян Осень активизировала рынок труда в Самарской области Билайн вошел в число лучших мест работы России Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве Авито Работа: спрос на сотрудников такси вырос на 17%, а зарплаты - на 12%

Занятость Экономическая политика

Самарская область проведет федеральный этап конкурса "Лучший по профессии" для участников СВО

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 64
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оргкомитет Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" определил Самарскую область площадкой для проведения федерального этапа по номинации "Второй старт" в 2026 году.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Представляя регион, заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова предложила посвятить номинацию участникам специальной военной операции, поскольку сейчас многие из них, возвращаясь, сталкиваются с необходимостью поиска новой работы.

В Самарской области накоплен большой опыт адаптации ветеранов СВО в мирную жизнь, которым регион готов поделиться. Особенно ценно, когда вернувшимся из зоны спецоперации бойцам помогали пройти переобучение и найти себя на новом профессиональном пути. Такой опыт нужно распространять, чтобы каждый ветеран СВО мог найти себя.

Федеральный этап по этой номинации впервые прошел в Самарской области в текущем году и объединил на своей площадке участников из 17 регионов РФ, представляющих самые разные профессии — от корректора до пожарного.

Кроме конкурсных испытаний в течение двух дней на открытой площадке провели профориентационные мастер-классы по 35 востребованным рабочим профессиям. Участниками мастер-классов стали более 4 тыс. посетителей, в голосовании — более 55 тыс. человек из всех российских регионов.

"Номинация "Второй старт" была организована впервые в текущем году — подчеркнула заместитель председателя правительства Самарской области Регина Воробьева. — Мы с гордостью приняли участников конкурса на территории Самарской области, эта номинация уникальна и интересна тем, что здесь соревновались представители разных профессий. И мы всецело поддерживаем, что в следующем году в этой номинации будут соревноваться участники специальной военной операции, поскольку их социальная адаптация и трудоустройство — это наша ключевая задача. Самарская область создаст все необходимые условия для качественного проведения конкурса. Благодарим за доверие!"

Всероссийский конкурс профмастерства проводится в рамках федерального проекта "Человек труда" национального проекта "Кадры", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Цель конкурса — поднять престиж рабочих профессий.

Татьяна Голикова отметила, что часть номинаций конкурса проводится на постоянной основе, а часть меняется с учетом прогноза потребности рынка труда. Число номинаций в 2026 г. планируют расширить — теперь к номинациям, проводимым региональными органами власти, прибавятся  номинации, федеральные этапы которых проведут предприятия-партнеры.

Оргкомитет поддержал заявку Самарской области, и регион был утвержден, как территория проведения федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Второй старт" в 2026 году. Планируется, что и на следующий год сохранится формат проведения мастер-классов для всех желающих, чтобы в конкурсе приняли участие не только представители разных регионов, но и все жители и гости Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Фото на сайте

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Эксперты обозначили главные вопросы, о которых стоит задуматься самарским работодателям

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Традиционный "День карьеры" для студентов и выпускников самарских вузов.

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Заседание координационного совета по кадровой политике при губернаторе Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2