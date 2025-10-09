В регионах растет конкуренция за ИТ-кадры

Региональные ИТ-хабы становятся ключевыми точками роста для цифровой экономики России. Компании активно расширяют присутствие за пределами столиц, создавая локальные сообщества, привлекая молодых специалистов и реализуя масштабные федеральные проекты, что стимулирует и развитие системы высшего образования. Этот бизнес-тренд отвечает и интересам самих работников: 41% специалистов не хотели бы покидать родной город ради работы, предпочитая профессиональную реализацию и достойную заработную плату без необходимости переезда. Об этом говорили участники дискуссии в Екатеринбурге.

Екатеринбург является одним из крупнейших цифровых хабов на Урале. Ежегодно в городе выпускается более 25 тыс. ИТ-специалистов из 27 вузов, включая УрФУ, УГМУ и УрГЭУ. Многие из них остаются работать в Свердловской области. По данным исследования Т1 и hh.ru, 41% ИТ-специалистов предпочитают оставаться в регионе, даже имея предложения о переезде в Москву или Санкт-Петербург. Чаще всего екатеринбуржцы ищут работу в местных компаниях (39%), четверть (24%) выбирают удаленные вакансии столичных фирм, а еще 18% ориентируются на филиалы ИТ-корпораций. Ключевые мотивы — близость к семье и комфортная инфраструктура в месте жительства.

"Центр притяжения ИТ-талантов постепенно смещается из Москвы в регионы. Для Т1 Екатеринбург уже стал стратегическим экспертным центром: здесь работают более 400 сотрудников, а в целом по Уральскому федеральному округу — свыше 600 человек. При этом мы не просто нанимаем сотрудников, а формируем в регионе цифровую экосистему: открываем коворкинги, проводим мероприятия, запускаем образовательные программы и взаимодействуем с вузами", — рассказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу.

Эксперты отмечают, что существует прямая корреляция между уровнем образования, наличием профильного диплома и заработной платой — чем выше квалификация, тем выше доходы, особенно в ИТ-сфере. Поэтому фундамент высшего образования по-прежнему остается важным для карьерного роста и финансовой стабильности.

"По данным Росстата, пик доходов у большинства россиян приходится на возраст от 28 до 37 лет, а после 44 лет показатели идут на спад. В ИТ-отрасли стабильное "плато" сохраняется гораздо дольше: специалисты не теряют в доходах после 44 лет, что важно для долгосрочного карьерного планирования", — отметила управляющий банка ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

При подготовке специалистов большое значение приобретают фундаментальные дисциплины, такие как математика или физика. Это каркас знаний, на который настраиваются различные прикладные дисциплины и который позволяет быстро переобучаться.

"Сейчас важнее не просто учить студентов основам ИТ, но и готовить их к решению реальных задач с использованием новых технологий, включая ИИ. Несмотря на охлаждение рынка, спрос на высококвалифицированные кадры по-прежнему сохраняется — это отмечают как представители индустрии, так и государство. Поэтому УрФУ совместно с партнерами, среди которых — Т1, в этом году выиграл и реализует гранты Минцфры на подготовку ИТ-специалистов топ-уровня", — поделился Максим Новиков, директор школы бакалавриата ИРИТ-РТФ УрФУ.

Главный вызов для местных властей — отток из малых городов в региональные центры и столицы. Решением этой проблемы, по словам директора Бизнес-школы УрФУ, лидера ресурсного центра Точка кипения — Екатеринбург Ларисы Малышевой может стать вовлечение молодежи в решение реальных проблем своего родного города.

"Технологический и кадровый суверенитет — это стратегическая задача страны. Ключевая цель — не экспорт талантов, а экспорт лучших образовательных практик. Важно, чтобы наша молодежь оставалась и развивалась в своих регионах, помогая им расти и развиваться", — отметила Лариса Малышева.