Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа заключили соглашение о партнерстве

Ассоциация работодателей внеуличного транспорта и Авито Работа, одна из ведущих онлайн-платформ страны для поиска и найма сотрудников, объявляют о старте стратегического партнерства. Одним из совместных проектов станет организация и проведение Всероссийского конкурса на звание лучшего HR-специалиста транспорта в 2025 году. Также компании направят совместные усилия на популяризацию профессий в транспортной отрасли.

бсолютно все транспортные предприятия столицы динамично развиваются. Например, инфраструктура Московского метрополитена ежегодно пополняется новыми линиями и станциями: с 2010 года было открыто 124 станций метро и МЦК, а сеть метрополитена выросла в 1,7 раза. А коллектив Московского метрополитена — это больше 65 тыс. квалифицированных специалистов. Эффективное управление таким масштабным коллективом требует современных кадровых решений, и партнерство с Авито Работа открывает для этого новые возможности. Аналогичные кадровые вопросы поднимаются на всех предприятиях внеуличного транспорта России. Совместная деятельность с Авито способствует решению кадрового обеспечения предприятий транспортного комплекса, в том числе путем повышения престижности профессий, связанных с деятельностью метрополитенов.

"Данные Авито Работы наглядно демонстрируют устойчивый рост спроса на кадры в транспортной отрасли. Так, в 3 квартале 2025 года количество вакансий на позицию машиниста выросло на 15% в годовом выражении. Что особенно важно, мы наблюдаем и встречную активность соискателей, что свидетельствует о растущей привлекательности профессий метрополитена. Яркий пример — вакансия монтера пути: количество откликов на нее увеличилось на 15%. Именно для того, чтобы эффективно отвечать на эти вызовы рынка, мы и заключили стратегическое партнерство с Ассоциацией работодателей внеуличного транспорта. Наша общая цель — не просто закрывать вакансии, а создавать устойчивую экосистему для привлечения талантов в отрасль", — комментирует Роман Губанов, директор по развитию Авито Работы.

"В рамках партнерства Ассоциация и Авито Работа объединяют усилия для поддержки рынка труда. Совместными усилиями мы будем помогать москвичам в поиске подходящей работы, а транспортным предприятиям — в подборе заинтересованных сотрудников. Эта работа, которая будет вестись на безвозмездной основе, направлена на повышение эффективности трудоустройства и снижение напряженности на рынке труда города", — рассказал президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Ассоциация работодателей внеуличного транспорта" Павел Ковалев.

Совместное проведение HR-конкурса даст старт дальнейшему плодотворному сотрудничеству. Мероприятие направлено на решение ключевых задач в области управления персоналом: совершенствование профессиональных компетенций, внедрение новейших тенденций в кадровой работе, а также выявление и распространение успешного опыта. Кроме того, конкурс призван повысить престиж HR-профессий в транспортной сфере, усилить мотивацию работников к самообразованию и способствовать укреплению корпоративных ценностей.