Как изменятся тарифы ЖКХ в Самарской области с 1 июля

В июле происходит традиционное повышение тарифов ЖКХ. Собрали в одном месте информацию о том, как изменятся цифры в квитанциях в этом году.

Еще в декабре 2024 г. стало известно, что тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года в Самарской области вырастут на 13,2%, при этом предполагалось, что в большинстве муниципалитетов индекс будет ниже. В частности, например, для Самары он должен составить 12,69%.

В конце прошлого года был утвержден план по увеличению тарифов на электроэнергию. Сейчас одноставочный тариф на электроэнергию в диапазоне до 3660 кВт/ч в месяц составляет 5,48 руб. за 1 кВт/ч. С 1 июля 2025 г. он вырастет до 6,16 рубля. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета, платеж увеличится с 6,38 до 7,18 рубля за кВт/ч в дневной зоне и с 3,3 до 3,7 рубля за кВт/ч в ночной зоне. Для жителей домов, которые используют электрические плиты и электроотопительные установки, электроэнергия будет обходиться дешевле. Подробнее - здесь.

Подорожает и холодная вода. Кубометр холодной воды, стоивший 44,88 рубля, с 1 июля обойдется в 50,81 рубля. Водоотведение подорожает с 25,52 до 28,9 рубля за кубометр.

Розничные цены на газ, реализуемый населению Самарской области, увеличатся с 1 июля 2025 года на 8,5-10,5%. Для квартир, где есть только газовые плиты, тариф вырастет с 9,91 до 10,75 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.

Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 8,14 рубля. С 1 июля 2025 г. он подорожает до 8,87 рубля.

Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 7130 рублей. С 1 июля 2025 г. тариф увеличат до 7880 рублей.

Рост тарифов на тепловую энергию в Самаре с начала июля составит 13,9%, в Тольятти - 14,6%, в Новокуйбышевске - 15,9%.

А вот размер взносов на капремонт домов в текущем году не увеличится и составит: в домах до пяти этажей 8,63 руб. с 1 кв. м, в домах в шесть этажей и выше - 9,93 рубля.

Напомним, ранее стало известно и об индексации тарифа на проезд в электричках с 1 июля.