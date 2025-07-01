Как изменятся тарифы ЖКХ в Самарской области с 1 июля

В июле происходит традиционное повышение тарифов ЖКХ. Собрали в одном месте информацию о том, как изменятся цифры в квитанциях в этом году.
Еще в декабре 2024 г. стало известно, что тарифы ЖКХ с 1 июля 2025 года в Самарской области вырастут на 13,2%, при этом предполагалось, что в большинстве муниципалитетов индекс будет ниже. В частности, например, для Самары он должен составить 12,69%.
В конце прошлого года был утвержден план по увеличению тарифов на электроэнергию. Сейчас одноставочный тариф на электроэнергию в диапазоне до 3660 кВт/ч в месяц составляет 5,48 руб. за 1 кВт/ч. С 1 июля 2025 г. он вырастет до 6,16 рубля. Для тех, кто пользуется двухтарифной системой учета, платеж увеличится с 6,38 до 7,18 рубля за кВт/ч в дневной зоне и с 3,3 до 3,7 рубля за кВт/ч в ночной зоне. Для жителей домов, которые используют электрические плиты и электроотопительные установки, электроэнергия будет обходиться дешевле. Подробнее - здесь.
Подорожает и холодная вода. Кубометр холодной воды, стоивший 44,88 рубля, с 1 июля обойдется в 50,81 рубля. Водоотведение подорожает с 25,52 до 28,9 рубля за кубометр.
Розничные цены на газ, реализуемый населению Самарской области, увеличатся с 1 июля 2025 года на 8,5-10,5%. Для квартир, где есть только газовые плиты, тариф вырастет с 9,91 до 10,75 рубля за кубометр. Такой же будет стоимость для тех, кто использует газовый водонагреватель при отсутствии горячего водоснабжения и других направлений использования газа.
Для собственников квартир, где есть и плита, и водонагреватель, тариф традиционно будет ниже. Сейчас кубометр газа для них стоит 8,14 рубля. С 1 июля 2025 г. он подорожает до 8,87 рубля.
Для тех, кто использует газ в домах не только для подогрева пищи и нагрева воды, а еще и для отопления, установлен тариф на тысячу кубометров. Сейчас он составляет 7130 рублей. С 1 июля 2025 г. тариф увеличат до 7880 рублей.
Рост тарифов на тепловую энергию в Самаре с начала июля составит 13,9%, в Тольятти - 14,6%, в Новокуйбышевске - 15,9%.
А вот размер взносов на капремонт домов в текущем году не увеличится и составит: в домах до пяти этажей 8,63 руб. с 1 кв. м, в домах в шесть этажей и выше - 9,93 рубля.
Напомним, ранее стало известно и об индексации тарифа на проезд в электричках с 1 июля.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!