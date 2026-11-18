Представители общественности совместно с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверили качество отремонтированной по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" дорогу "Самара - Оренбург" - Лопатино и оценили ее безопасность.

Напомним, в текущем году были отремонтированы два участка дорог на въездах в село Лопатино Волжского района: "Самара - Большая Черниговка" - Лопатино (протяженностью 2,5 км) и "Самара - Оренбург" - Лопатино (протяженностью 3,8 км). Эти дороги важны для почти трех тысяч человек: они связывают Лопатино и соседние населенные пункты (НПС "Дружба", поселок Новолопатинский и СНТ "Василек") с областным центром, региональной трассой на Оренбург и федеральной магистралью Р-229. Помимо обновления дорожного покрытия, в рамках проведения работ выполнено устройство элементов безопасности дорожного движения.

"На дороге установлены барьерное ограждение протяженностью более 900 метров и устройство горизонтальной дорожной разметки на протяжении 19 тысяч погонных метров", - пояснил представитель подрядной организации Рамис Муртазин.

Особое внимание уделено пешеходной инфраструктуре. "Выполнены работы по устройству тротуара, оборудованы пешеходные зоны пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. Устроены искусственные дорожные неровности перед пешеходными переходами, чтобы водители целенаправленно снижали скорость", - рассказал консультант управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Кирилл Устинов.

Местные жители оценили выполненные работы. "Дорогу привели в нормативное состояние, теперь стало комфортно добираться до работы и до дома", - отметил житель Лопатино Владимир Гараев.

Повышение безопасности на дорогах - одна из ключевых задач национального проекта. В 2026 году в рамках ремонта и капитального ремонта региональных участков дорог обустроено 12,5 тысячи погонных метров тротуаров и 6,8 тысячи погонных метров уличного освещения. установлено 4,6 тысячи новых дорожных знаков, более 38 тысяч погонных метров барьерных и пять тысяч погонных метров пешеходных ограждений.