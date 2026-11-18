Представители общественности совместно с представителями министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области проверили качество отремонтированной по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" дорогу "Самара - Оренбург" - Лопатино и оценили ее безопасность.
Напомним, в текущем году были отремонтированы два участка дорог на въездах в село Лопатино Волжского района: "Самара - Большая Черниговка" - Лопатино (протяженностью 2,5 км) и "Самара - Оренбург" - Лопатино (протяженностью 3,8 км). Эти дороги важны для почти трех тысяч человек: они связывают Лопатино и соседние населенные пункты (НПС "Дружба", поселок Новолопатинский и СНТ "Василек") с областным центром, региональной трассой на Оренбург и федеральной магистралью Р-229. Помимо обновления дорожного покрытия, в рамках проведения работ выполнено устройство элементов безопасности дорожного движения.
"На дороге установлены барьерное ограждение протяженностью более 900 метров и устройство горизонтальной дорожной разметки на протяжении 19 тысяч погонных метров", - пояснил представитель подрядной организации Рамис Муртазин.
Особое внимание уделено пешеходной инфраструктуре. "Выполнены работы по устройству тротуара, оборудованы пешеходные зоны пешеходными переходами и остановками общественного транспорта. Устроены искусственные дорожные неровности перед пешеходными переходами, чтобы водители целенаправленно снижали скорость", - рассказал консультант управления строительства и реконструкции автомобильных дорог министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Кирилл Устинов.
Местные жители оценили выполненные работы. "Дорогу привели в нормативное состояние, теперь стало комфортно добираться до работы и до дома", - отметил житель Лопатино Владимир Гараев.
Повышение безопасности на дорогах - одна из ключевых задач национального проекта. В 2026 году в рамках ремонта и капитального ремонта региональных участков дорог обустроено 12,5 тысячи погонных метров тротуаров и 6,8 тысячи погонных метров уличного освещения. установлено 4,6 тысячи новых дорожных знаков, более 38 тысяч погонных метров барьерных и пять тысяч погонных метров пешеходных ограждений.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...