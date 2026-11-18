Лекции по социокультурной адаптации для иностранных студентов прошли в Поволжском государственном университете сервиса. Мероприятие организовано ГКУ СО "Дом дружбы народов" совместно с администрацией городского округа Тольятти. Материалы лекций рекомендованы Федеральным агентством по делам национальностей.
Самарская область последовательно развивает систему адаптации иностранных граждан: от правового просвещения до вовлечения в общественную и культурную жизнь. Эта работа выстраивается в соответствии с обновленной Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным. Среди целевых показателей документа - охват иностранных граждан мероприятиями по содействию их адаптации в России.
В тольяттинском вузе в лекциях участвовали студенты из Испании, Мексики, Таджикистана, Узбекистана, Нигерии и др.
"Я очень благодарна за возможность посетить такие лекции, - говорит Обама Авомо Мария Тереса, студентка 1 курса из Экваториальной Гвинеи. - Приезд в Россию, в Тольятти был для меня большим шагом, и я немного волновалась насчет того, как все устроено. Но на курсах нам объяснили не только формальные правила, но и то, как важно чувствовать себя частью общества - через общение, уважение и открытость. Особенно ценно было узнать о местных традициях и о том, как вести себя в повседневной жизни. Это придает уверенности. Теперь я смотрю на учебу и жизнь в России с большим интересом и спокойствием".
Сотрудники отдела этноконфессиональных отношений управления взаимодействия с общественностью администрации г. Тольятти и отдела по реализации государственной национальной политики ГКУ СО "Дом дружбы народов" представили материалы о России, государственных символах, нормах поведения, религии, реестре контролируемых лиц, а также о Тольятти.
По словам студентки из Мексики Серон Паласиос Нейма Гремиэлы, лекции помогли ей справиться с волнением, связанным с переездом, и лучше понять, как устроена жизнь в России: "Огромное спасибо организаторам! Для меня как для иностранки переезд в Тольятти был волнительным, но эти лекции действительно развеяли многие страхи. Чувствуется забота, и это помогает быстрее привыкнуть к новой жизни".
"Такие курсы - важный шаг к взаимопониманию. Они помогают иностранным студентам быстрее адаптироваться, узнать российские законы и традиции, избежать недопонимания и чувствовать себя увереннее. Участие самих студентов показывает их открытость и стремление к диалогу культур. Мы рады, что молодежь из разных стран выбирает наш регион", - отметила Зульфия Ачилова, начальник отдела адаптации и социализации иностранных граждан ГКУ СО "Дом дружбы народов".
Дом дружбы народов предоставляет иностранным гражданам необходимую поддержку для уверенной адаптации в новой культурной среде. За консультацией можно обратиться по телефону 8(846) 997-12-27.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...