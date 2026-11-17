В школе №10 "Образовательный центр ЛИК" города Отрадный и в школе №1 "Образовательный центр" имени 21-й Армии Вооруженных Сил СССР пгт Стройкерамика прошли встречи с лектором Российского общества "Знание", актером театра и кино, продюсером и артистом цирка Игорем Жижикиным.
Мероприятия состоялись в рамках федерального проекта "Чтецкие программы", который Российское общество "Знание" реализует совместно с Министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Литературные клубы школ вошли в список самых активных в стране. Встречи соответствуют целям и задачам национального проекта "Молодежь и дети".
В ходе диалога "Художественное слово в эталонном звучании" актер рассказал школьникам о любимых и важных книгах в его жизни, поговорил о том, почему один и тот же отрывок можно прочитать совершенно по-разному, как интонация, пауза, темп и смысловые акценты помогают точнее передать авторскую мысль и что отличает просто грамотную речь от действительно выразительного и содержательного звучания. Участники услышали художественное слово в исполнении гостя, а затем и сами попробовали поработать с текстом.
Игорь Жижикин поделился, что первой самостоятельно прочитанной и действительно запомнившейся книгой была история про "Незнайку на Луне" Николая Носова. Затем отец привез ему целый сборник, в котором были истории о Томеке польского писателя Альфреда Шклярского. Дальше, по его словам, чтение шло по нарастающей: он начинал читать все более значимую литературу - Льва Толстого, Антона Чехова и других. Именно после знакомства с творчеством Чехова у него зародились мысли о театре.
"С возрастом меняется восприятие книг, когда возвращаешься к ним спустя годы. К примеру, раньше читал Сергея Довлатова - и было неинтересно, а сейчас, перечитывая, понимаю, насколько не зря он получил Нобелевскую премию по литературе. Со временем ты сам больше осознаешь. Именно поэтому перечитываю "Войну и мир" и нахожу еще больше и больше каких-то вещей", - отметил лектор Общества "Знание".
Актер рассказал, что за неимением времени он стал чаще обращаться к аудиокниге.
"Конечно, держать книгу в руках, чувствовать запах книги и перелистывать страницы - лучше всего для человека. Но когда большая загрузка, можно вставить наушники - так за последнее время я перечитал все, что упустил раньше: Владимира Набокова, Сергея Довлатова и так далее", - поделился Игорь Жижикин.
На вопрос о разнице между чтением литературного произведения для себя и профессиональной работой с текстом лектор Общества "Знание" ответил, что не чувствует такой разницы. По словам актера, даже когда он читает для себя дома, то делает это с интонацией. А когда его ребенку задают выучить какой-то текст, Игорь Жижикин старается прочитать так, чтобы в каждое слово вложить мысль.
"Читаешь текст - и сначала должен понять главную мысль, которую несешь, на чем сделать акцент, на каких словах. Не просто читать, а доносить мысль. Очень важны паузы: не зря мхатовские паузы так ценились всеми великими людьми", - сказал лектор.
В блицопросе Игорь Жижикин ответил на несколько коротких вопросов. Так, на вопрос о книге, которая смешит, он назвал произведения Ильфа и Петрова, а от которой хочется плакать - "Войну и мир" и "Преступление и наказание".
Одним из главных критериев хорошей речи актер назвал чтение. Он также упомянул приемы, которые активно используют для постановки речи: орехи за щеки, пробку в зубы, разминку с карандашом.
Напомним, открыть мир русской классики и зарегистрировать свой литературный клуб может каждая школа - для этого необходимо обратиться на сайт Российского общества "Знание".
Также отметим, что в рамках проекта "Чтецкие программы" стартовала акция, приуроченная к 225-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля. Для учеников 1-4 классов подготовлены викторина и занятие по сказке "Девочка Снегурочка". Мероприятия продлятся с 16 по 29 ноября.
Больше об истории Владимира Даля можно узнать в просветительском проекте Российского общества "Знание" "Узлы времени". Новый выпуск посвящен тому, как датчанин Даль создал главный словарь России: почему в названии словаря "великорусский" с одной "с", как статьи словаря повлияли на тексты Пушкина и в одиночку ли Даль собрал "Толковый словарь живого великорусского языка".
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...