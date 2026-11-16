В понедельник, 16 ноября, на оперативном совещании в областном правительстве обсудили результаты и планы по модернизации первичного звена здравоохранения. По итогам рассмотрения вопроса губернатор Вячеслав Федорищев дал ряд поручений в части усиления работы.

О проведенной работе доложил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов.

В рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения", который входит в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь", установлен показатель доли населения, которому доступна медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях. План на 2026 год - 64% (в 2025 году фактически достигнут 45,7%, или 2,2 млн человек), к 2030 году - 100% (4,8 млн человек). В области в соответствии с поручением губернатора проводится системная работа по реализации мероприятий по капитальному ремонту медицинских учреждений и возведению быстровозводимых модульных конструкций (БМК) - дополнительно к существующим объектам и взамен тех, что не подлежат ремонту.

На 2026 год по плану - капитально отремонтировать четыре объекта и построить четыре модульных конструкции за счет средств федерального бюджета, 56 объектов и 28 БМК - за счет областного бюджета. "На сегодняшний день полностью завершен капитальный ремонт 38 объектов и возведены 24 БМК. По оставшимся объектам капитального ремонта и возведению модулей определены сроки завершения работ, идем в графике. Последний объект по действующему графику планируем ввести до 19 декабря", - сообщил министр, добавив, что это позволит достичь показателя 64,6%. При этом, по словам Андрея Орлова, сохраняется риск незавершения строительства поликлиники в Кинеле, поликлинику в Подстепках планируется сдать в 2027 году.

Чтобы достичь плановых показателей в последующие годы, необходимо продолжить модернизацию за счет всех источников финансирования.

Отдельно глава региона обратил внимание на распределение врачебной нагрузки и организацию работы поликлиник.

По информации министра, повысить качество работы помогает система, когда есть участки, работающие только с прикрепленным населением, и отдельно участковая служба, которая работает по неотложной помощи и вызовам на дом. "Таким образом мы перераспределяем нагрузку с медицинского персонала, используя в том числе и фельдшерские бригады", - пояснил Андрей Орлов. В дальнейшем такой стандарт внедрят во всех медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Вячеслав Федорищев озвучил ряд протокольных поручений. Первое - предусмотреть возможность расширения практики выездных приемов специалистов крупных областных больниц в муниципалитетах. Должна расширяться практика закрепления областных специалистов за районными больницами для проведения дистанционных консультаций. "Это должно быть закреплено нормативными актами с тем, чтобы у нас действительно появилась постоянная компетентностная связь между высокопрофессиональными специалистами, которые работают в областном центре, и врачами, которые работают в районных поликлиниках", - обратился глава региона к министру.

Также губернатор отметил сохраняющуюся высокую административную нагрузку на врачей. "Мне такие сигналы поступают. Мы знаем это. Здесь необходимо взять десять наиболее загруженных поликлиник и провести такой пилотный проект по снижению административной нагрузки на врачебный состав. Врачи должны заниматься своим, очень важным делом", - поручил он.

Еще одно поручение касалось возможности вечерних приемов и работы поликлиник по субботам. "Скорректировать расписание там, где есть потребность, чтобы врачи могли работать и в субботний день", - отметил Вячеслав Федорищев.