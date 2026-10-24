Вячеслав Федорищев: "погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ — нет"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Самарскую область.
"Уважаемые жители! По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате масштабной атаки ВСУ — нет. Продолжаем собирать информацию.
Благодарю наших защитников, которые отбивали вражеское нападение. А также экстренные службы, которые сейчас работают на местах падений беспилотников", — сказал глава региона.
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мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит