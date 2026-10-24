Вячеслав Федорищев: "погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ — нет"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о последствиях атаки БПЛА на Самарскую область.

"Уважаемые жители! По оперативным данным, погибших и пострадавших в результате масштабной атаки ВСУ — нет. Продолжаем собирать информацию.

Благодарю наших защитников, которые отбивали вражеское нападение. А также экстренные службы, которые сейчас работают на местах падений беспилотников", — сказал глава региона.