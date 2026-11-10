Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником

Во вторник, 10 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.

Глава региона подчеркнул: защита безопасности и прав людей, обеспечение общественного порядка — это ответственная, нужная и очень непростая работа.

"От ваших решительных и профессиональных действий во многом зависит спокойствие жителей нашего региона. Подчас рискуя жизнью, вы достойно несете свою нелегкую службу, чем вносите огромный вклад в благополучие родной земли. Многие из вас побывали в дальних командировках, прошли горячие точки, где с честью защищали интересы нашего государства. Благодарю вас за мужество, самоотверженность, товарищескую взаимовыручку и инициативу", - сказал он.

Отдельные слова благодарности Вячеслав Федорищев выразил тем, кто выполнял и продолжает выполнять свой служебный долг в зоне специальной военной операции.

"Искренней признательности заслуживают ветераны ОВД. Ваш бесценный опыт, заложенные вами традиции и личный пример помогают молодым полицейским эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом, незаконной миграцией, организованной преступностью, экономическими преступлениями и коррупцией", - подчеркнул губернатор.

"Уверен, вы и в дальнейшем будете добросовестно выполнять все задачи, поставленные перед вами руководством страны. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку региональных властей в работе по обеспечению общественной безопасности. Желаю вам успехов в службе и во всех начинаниях на благо нашей Родины — великой России! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!" - заключил Вячеслав Федорищев.