16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником Губернатор и жители пострадавшего от БПЛА дома в Новокуйбышевске обсудили ход его восстановления Минэкономразвития Самарской области возглавит Анастасия Рыбакова В Самаре состоялось оперативное совещание под председательством Вячеслава Федорищева В Самаре Вячеслав Федорищев вручил награды жителям региона

Губернатор Власть и политика

Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником

САМАРА. 10 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 10 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.

Глава региона подчеркнул: защита безопасности и прав людей, обеспечение общественного порядка — это ответственная, нужная и очень непростая работа.

"От ваших решительных и профессиональных действий во многом зависит спокойствие жителей нашего региона. Подчас рискуя жизнью, вы достойно несете свою нелегкую службу, чем вносите огромный вклад в благополучие родной земли. Многие из вас побывали в дальних командировках, прошли горячие точки, где с честью защищали интересы нашего государства. Благодарю вас за мужество, самоотверженность, товарищескую взаимовыручку и инициативу", - сказал он.

Отдельные слова благодарности Вячеслав Федорищев выразил тем, кто выполнял и продолжает выполнять свой служебный долг в зоне специальной военной операции.

"Искренней признательности заслуживают ветераны ОВД. Ваш бесценный опыт, заложенные вами традиции и личный пример помогают молодым полицейским эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом, незаконной миграцией, организованной преступностью, экономическими преступлениями и коррупцией", - подчеркнул губернатор.

"Уверен, вы и в дальнейшем будете добросовестно выполнять все задачи, поставленные перед вами руководством страны. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку региональных властей в работе по обеспечению общественной безопасности. Желаю вам успехов в службе и во всех начинаниях на благо нашей Родины — великой России! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!" - заключил Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

В Самаре прошел Парад Памяти

В Самаре прошел Парад Памяти

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

Такая зимняя осень: в Самаре выпал первый снег

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

XIII Транссибирский Арт-Фестиваль завершился концертом в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6