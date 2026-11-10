Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с праздником

Во вторник, 10 ноября, губернатор Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ.
Глава региона подчеркнул: защита безопасности и прав людей, обеспечение общественного порядка — это ответственная, нужная и очень непростая работа.
"От ваших решительных и профессиональных действий во многом зависит спокойствие жителей нашего региона. Подчас рискуя жизнью, вы достойно несете свою нелегкую службу, чем вносите огромный вклад в благополучие родной земли. Многие из вас побывали в дальних командировках, прошли горячие точки, где с честью защищали интересы нашего государства. Благодарю вас за мужество, самоотверженность, товарищескую взаимовыручку и инициативу", - сказал он.
Отдельные слова благодарности Вячеслав Федорищев выразил тем, кто выполнял и продолжает выполнять свой служебный долг в зоне специальной военной операции.
"Искренней признательности заслуживают ветераны ОВД. Ваш бесценный опыт, заложенные вами традиции и личный пример помогают молодым полицейским эффективно бороться с терроризмом и экстремизмом, незаконной миграцией, организованной преступностью, экономическими преступлениями и коррупцией", - подчеркнул губернатор.
"Уверен, вы и в дальнейшем будете добросовестно выполнять все задачи, поставленные перед вами руководством страны. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку региональных властей в работе по обеспечению общественной безопасности. Желаю вам успехов в службе и во всех начинаниях на благо нашей Родины — великой России! Крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия вам и вашим близким!" - заключил Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит