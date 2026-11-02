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Губернатор Власть и политика

В Самарской области реализуют неиспользуемое имущество

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 ноября, на оперативном совещании в Правительстве Самарской области обсудили вопрос приватизации государственного и муниципального имущества. В этот перечень включаются объекты, невостребованные органами власти для решения государственных задач. В последствии они продаются на торгах, а вырученные средства поступают в консолидированный бюджет региона.

Фото: Иван Макеев

Губернатор Вячеслав Федорищев во время оперативного совещания подчеркнул, что в текущих условиях формирования бюджета стоит задача по сокращению расходов и повышению доходов областной казны. И одним из источников пополнения средств является приватизация имущества.

По мнению участников оперативного совещания, каждый объект должен либо использоваться для решения государственных задач, либо вовлекаться в хозяйственный оборот. Не должно быть ситуаций, когда имущество годами не используется, а решения по его дальнейшей судьбе затягиваются.

По словам министра имущественных отношений Самарской области Игоря Андреева, на 1 января текущего года к продаже предлагалось 364 имущественных комплекса на общую расчетную сумму 2,6 млрд рублей. Однако на сегодняшний день продано только 123 объекта на общую сумму 383,28 млн рублей. Еще 25 — в стадии реализации.

По 59 объектам на сумму 1,6 млрд завершаются мероприятия по актуализации правового статуса объектов, проводится комиссионная оценка возможности использования объектов для нужд региона. В случае положительного решения комиссии до конца ноября объекты планируется выставить на продажу.

Глава региона поинтересовался, сколько средств поступит в бюджет Самарской области. Ожидаема сумма, как отметил Игорь Андреев, составит порядка 2 млрд рублей. Однако такой результат работы губернатора не устроил.

Вячеслав Федорищев поручил еще раз проанализировать перечень объектов, а также процедурные нюансы, чтобы исправить ситуацию и в дальнейшем не допустить срывов и переносов сроков в условиях проводимой бюджетной политики. Курировать направление будет заместитель председателя Правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Помимо прочего, Вячеслав Федорищев поручил до конца года актуализировать план приватизации областного имущества на следующий год. "Необходим прогнозный план следующего года, внимательное отношение председателя правительства, отраслевых министров, глав муниципальных образований и ваше понимание, какие процессы вы меняете. Мы к этому вопросу отнесемся очень внимательно", — резюмировал губернатор.

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