В Тольятти появится Беговой центр ВФЛА

В среду, 30 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Москве встретился с председателем Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация легкой атлетики" Петром Фрадковым. Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, а также подписали соглашение о сотрудничестве.
Во время встречи глава региона и председатель ВФЛА договорились о строительстве нового спортивного объекта в Тольятти. "Договорились о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти, чтобы в нем могли заниматься все жители города — и дети, и взрослые. Будем проводить не только тренировки, но и мастер-классы, фестивали, семейные мероприятия и встречи с известными спортсменами", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, комментируя итоги встречи в своем официальном канале в Макс.
Беговой центр ВФЛА — это федеральный общественно-значимый проект, созданный при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики. Он позволяет сделать бег доступным каждому. Центр представляет собой открытую площадку с профессиональными беговыми дорожками и необходимой инфраструктурой: раздевалками, камерами хранения.
Сеть бесплатных беговых центров развивается в России с весны 2026 г. по инициативе председателя ВФЛА Петра Фрадкова. Планируется, что строительство объекта в Тольятти начнется уже в следующем году.
После обсуждения было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта между правительством Самарской области и Всероссийской федераций легкой атлетики. "Сообща будем создавать условия для спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, укрепления здоровья жителей нашей области, строить необходимую инфраструктуру и проводить соревнования, — отметил Вячеслав Федорищев. — Мы намерены наращивать наше взаимодействие с Всероссийской федерацией легкой атлетики".
Губернатор выразил уверенность, что подписанный документ ускорит движение Самарской области к цели, обозначенной президентом России по увеличению доли граждан, регулярно занимающихся спортом до 70% к 2030 году.
Последние комментарии
Пойман судак, язвой у верхнего плавника. Место между речками Тереза и Ревяка на Волге. Нет возможности скинуть фото в этом комментарии
Хороший разбор по срокам. Добавлю от себя то, что реально помогает не забыть последовательность работ: снимайте каждый этап на телефон, даже самый скучный. Прошлой весной я так документировал обрезку и подготовку грядок. Из накопленных кадров потом собрал короткий ролик-напоминание на следующий сезон — прогнал через https://facelessreels.video , он сам пишет закадровый текст и вшивает субтитры, снимать себя не нужно. Через год такой ролик оказался полезнее любых записей в блокноте: сразу видно, что и в каком порядке делал. Ещё момент по статье: про полив после обрезки часто забывают, а это как раз то, где новички теряют молодые побеги.
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...