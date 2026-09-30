В Тольятти появится Беговой центр ВФЛА

В среду, 30 сентября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в Москве встретился с председателем Общероссийской общественной организации "Всероссийская федерация легкой атлетики" Петром Фрадковым. Стороны обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе, а также подписали соглашение о сотрудничестве.

Во время встречи глава региона и председатель ВФЛА договорились о строительстве нового спортивного объекта в Тольятти. "Договорились о строительстве Бегового центра ВФЛА в Тольятти, чтобы в нем могли заниматься все жители города — и дети, и взрослые. Будем проводить не только тренировки, но и мастер-классы, фестивали, семейные мероприятия и встречи с известными спортсменами", — подчеркнул Вячеслав Федорищев, комментируя итоги встречи в своем официальном канале в Макс.

Беговой центр ВФЛА — это федеральный общественно-значимый проект, созданный при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики. Он позволяет сделать бег доступным каждому. Центр представляет собой открытую площадку с профессиональными беговыми дорожками и необходимой инфраструктурой: раздевалками, камерами хранения.

Сеть бесплатных беговых центров развивается в России с весны 2026 г. по инициативе председателя ВФЛА Петра Фрадкова. Планируется, что строительство объекта в Тольятти начнется уже в следующем году.

После обсуждения было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере физкультуры и спорта между правительством Самарской области и Всероссийской федераций легкой атлетики. "Сообща будем создавать условия для спортсменов, занимающихся легкой атлетикой, укрепления здоровья жителей нашей области, строить необходимую инфраструктуру и проводить соревнования, — отметил Вячеслав Федорищев. — Мы намерены наращивать наше взаимодействие с Всероссийской федерацией легкой атлетики".

Губернатор выразил уверенность, что подписанный документ ускорит движение Самарской области к цели, обозначенной президентом России по увеличению доли граждан, регулярно занимающихся спортом до 70% к 2030 году.