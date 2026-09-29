В Самарской области увеличат финансирование отлова бездомных животных

Правительство Самарской области установило норматив расходов на осуществление мероприятий по регулированию численности бездомных животных на 2027 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Соответствующее постановление подписал глава кабинета министров Виталий Шабалатов.

Норматив установили в размере 14 230,6 рубля (на одно животное). Для сравнения, сейчас он составляет 12969,47 рубля.

Жителей Самарской области обязали чипировать домашних собак Правительство Самарской области утвердило порядок регистрации домашних животных. Описываем все нюансы процедуры, а также сроки, в которые ее нужно будет провести.

В составили норматива учитывали следующие расходы:

отлов животного без владельца — 2200 рублей;

видеофиксация отлова — 390 рублей;

транспортировка животного — 1000 рублей;

осмотр животного ветеринаром — 250-260 рублей;

обработка животного от экто- и эндопаразитов — 200 рублей;

чипирование, учет и регистрация животного — 300 рублей;

маркирование отловленного животного — 60 рублей;

содержание, в том числе кормление, в течение 30 дней при кастрации или стерилизации животного — 200 рублей в сутки;

кастрация животного — 3000 рублей;

стерилизация животного — 4000 рублей;

возврат (выпуск) животного без владельца в место обитания — 1000 рублей;

видеофиксация выпуска животного — 390 рублей;

эвтаназии животного (разрешена только в случае тяжелого заболевания, смертельной травмы, признаков бешенства и угрожающего человеку агрессивного поведения) — 770 рублей;

содержание животного, в том числе кормление, перед эвтаназией — 200 рублей в сутки;

утилизация трупа животного, подвергшегося эвтаназии, — 430 рублей.

Сейчас отловом бездомных животных занимаются частные подрядчики. Однако Счетная палата рекомендовала властям рассмотреть вопрос о возможности централизации мероприятий за счет создания госучреждения. Цель новой структуры — повысить эффективность расходования средств бюджета, ввести единые стандарты отлова, содержания и стерилизации, усилить контроль за проведением мероприятий в отношении бездомных животных.