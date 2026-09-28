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Экономика и бизнес

Авито: каждый четвертый житель ПФО планирует открыть бизнес в ближайшие два года

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый четвертый житель Приволжского федерального округа (25%) уже занимается бизнесом или планирует открыть его в ближайшие 1–2 года, а еще 36% пока не планировали запускать свое дело, но задумываются об этом. Эксперты Авито Промо и Авито Товаров провели исследование среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, насколько жители округа заинтересованы в собственном бизнесе, что мотивирует их начать свое дело, какой бюджет они готовы вложить в запуск и как планируют привлекать первых клиентов.

Среди жителей Приволжского федерального округа, которые уже ведут бизнес, планируют его открыть или задумываются об этом, наиболее популярными направлениями стали хобби, творчество и рукоделие — их выбрали 21% респондентов, а также сфера услуг — 19%. Еще 14% опрошенных хотели бы открыть бизнес в сфере красоты и ухода, 13% — в строительстве и ремонте, а по 12% — в развлечениях и досуге, а также одежде, обуви и аксессуарах, а 11% — кафе, ресторан и IT и цифровые продукты. При этом интересы мужчин и женщин заметно различаются: мужчины чаще выбирают услуги (21%), строительство и ремонт (20%), IT и цифровые продукты (18%), а женщины — хобби, творчество и рукоделие (26%), красоту и уход (22%), и услуги (19%).

Главными причинами опрошенные называют желание работать на себя — такой вариант выбрали 41%, еще 35% хотят зарабатывать больше, а 28% — заниматься любимым делом. Для 15% важна возможность работать удаленно, а 14% хотят реализовать собственную бизнес-идею.

Если решение открыть бизнес нужно было бы принять уже завтра, в первую очередь жители ПФО занялись бы финансовым планированием и проверкой бизнес-идеи. 37% сначала посчитали бы стартовые расходы и возможную прибыль, а 36% проверили бы спрос и изучили конкурентов. Еще 21% начали бы искать первых клиентов, 20% сначала определились бы с товаром или услугой для продажи, а 19% зарегистрировали бы бизнес.

На запуск собственного дела жители ПФО в среднем готовы вложить 297 580 рублей. При этом 21% рассчитывают уложиться в сумму до 50 000 рублей, 21% готовы вложить от 50 001 до 100 000 рублей, еще 17% — от 100 001 до 300 000 рублей.

Для продвижения будущего или уже действующего бизнеса по 15% респондентов планируют использовать площадки электронной коммерции самостоятельно или с помощью специалистов и рекламных агентств. Еще 12% рассчитывают на использование блогеров и авторов контента. При этом 20% респондентов назвали площадки электронной коммерции сервисом, который выбрали бы или уже выбрали для старта бизнеса.

"Для многих начинающих предпринимателей площадки электронной коммерции могут стать наиболее удачной точкой входа в бизнес: здесь можно проверить спрос на товар, найти первых покупателей и начать продажи без необходимости сразу создавать собственную инфраструктуру. Авито — одна из платформ для старта бизнеса. Это именно то место, где предприниматель может пройти путь от проверки идеи и анализа спроса до первых продаж и дальнейшего масштабирования. Для этого важно давать продавцам не только доступ к большой аудитории, но и инструменты, которые помогают принимать решения на основе данных и развивать бизнес", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.

"Запуск собственного бизнеса открывает перед предпринимателем новые возможности, а сотрудничество с рекламным агентством помогает раскрыть их потенциал. Такой подход позволяет предпринимателю сосредоточиться на развитии продукта и бизнеса, а продвижение выстроить как системный процесс, который поддерживает рост компании. Так, подключение специалистов и рекламных инструментов может помочь предпринимателям системно работать с аудиторией и привлекать больше клиентов", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами "Авито".

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