Авито: каждый четвертый житель ПФО планирует открыть бизнес в ближайшие два года

Каждый четвертый житель Приволжского федерального округа (25%) уже занимается бизнесом или планирует открыть его в ближайшие 1–2 года, а еще 36% пока не планировали запускать свое дело, но задумываются об этом. Эксперты Авито Промо и Авито Товаров провели исследование среди 10 тыс. россиян, чтобы узнать, насколько жители округа заинтересованы в собственном бизнесе, что мотивирует их начать свое дело, какой бюджет они готовы вложить в запуск и как планируют привлекать первых клиентов.
Среди жителей Приволжского федерального округа, которые уже ведут бизнес, планируют его открыть или задумываются об этом, наиболее популярными направлениями стали хобби, творчество и рукоделие — их выбрали 21% респондентов, а также сфера услуг — 19%. Еще 14% опрошенных хотели бы открыть бизнес в сфере красоты и ухода, 13% — в строительстве и ремонте, а по 12% — в развлечениях и досуге, а также одежде, обуви и аксессуарах, а 11% — кафе, ресторан и IT и цифровые продукты. При этом интересы мужчин и женщин заметно различаются: мужчины чаще выбирают услуги (21%), строительство и ремонт (20%), IT и цифровые продукты (18%), а женщины — хобби, творчество и рукоделие (26%), красоту и уход (22%), и услуги (19%).
Главными причинами опрошенные называют желание работать на себя — такой вариант выбрали 41%, еще 35% хотят зарабатывать больше, а 28% — заниматься любимым делом. Для 15% важна возможность работать удаленно, а 14% хотят реализовать собственную бизнес-идею.
Если решение открыть бизнес нужно было бы принять уже завтра, в первую очередь жители ПФО занялись бы финансовым планированием и проверкой бизнес-идеи. 37% сначала посчитали бы стартовые расходы и возможную прибыль, а 36% проверили бы спрос и изучили конкурентов. Еще 21% начали бы искать первых клиентов, 20% сначала определились бы с товаром или услугой для продажи, а 19% зарегистрировали бы бизнес.
На запуск собственного дела жители ПФО в среднем готовы вложить 297 580 рублей. При этом 21% рассчитывают уложиться в сумму до 50 000 рублей, 21% готовы вложить от 50 001 до 100 000 рублей, еще 17% — от 100 001 до 300 000 рублей.
Для продвижения будущего или уже действующего бизнеса по 15% респондентов планируют использовать площадки электронной коммерции самостоятельно или с помощью специалистов и рекламных агентств. Еще 12% рассчитывают на использование блогеров и авторов контента. При этом 20% респондентов назвали площадки электронной коммерции сервисом, который выбрали бы или уже выбрали для старта бизнеса.
"Для многих начинающих предпринимателей площадки электронной коммерции могут стать наиболее удачной точкой входа в бизнес: здесь можно проверить спрос на товар, найти первых покупателей и начать продажи без необходимости сразу создавать собственную инфраструктуру. Авито — одна из платформ для старта бизнеса. Это именно то место, где предприниматель может пройти путь от проверки идеи и анализа спроса до первых продаж и дальнейшего масштабирования. Для этого важно давать продавцам не только доступ к большой аудитории, но и инструменты, которые помогают принимать решения на основе данных и развивать бизнес", — комментирует Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товаров.
"Запуск собственного бизнеса открывает перед предпринимателем новые возможности, а сотрудничество с рекламным агентством помогает раскрыть их потенциал. Такой подход позволяет предпринимателю сосредоточиться на развитии продукта и бизнеса, а продвижение выстроить как системный процесс, который поддерживает рост компании. Так, подключение специалистов и рекламных инструментов может помочь предпринимателям системно работать с аудиторией и привлекать больше клиентов", — комментирует Николай Сентюрин, руководитель направления по работе с агентствами и стратегическими партнерами "Авито".
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.