Авито: на Международном фестивале молодёжи нашли друг друга более 2 тыс. единомышленников

В Екатеринбурге прошёл Международный фестиваль молодёжи, который собрал более 10 тыс. участников из 191 страны мира. Одной из главных идей фестиваля стало общение: возможность познакомиться с людьми из разных стран, обменяться опытом и найти единомышленников. Авито легко поддержал главную тематику фестиваля, так как сейчас разрабатывает сервис знакомств, который будет работать на основе технологий искусственного интеллекта.

Новый сервис будет призван сделать процесс знакомства более персонализированным и осмысленным. Помимо верификации, сервис получит и рекомендательные технологии, которые "Авито" развивает для основного каталога объявлений: система заранее анализирует интересы, местоположение и активность пользователя, чтобы формировать индивидуальную подборку — в объявлениях это должно приводить к сделке, в знакомствах, по замыслу компании, — к более точным совпадениям между людьми.

И как анонс будущего сервиса знакомств — специально для фестиваля Авито разработал отдельный проект — "Лабораторию совпадений". Участники фестиваля указывали информацию о себе, а алгоритмы мэтчинга анализировали профили и подбирали каждому тематическую группу по интересам. Для участников каждой группы все дни фестиваля проходили встречи: знакомства с людьми со схожими увлечениями, мастер-классы и карьерные консультации по вопросам работы, подработки и стажировок. Помимо групповых встреч, алгоритмы составляли пары по интересам, а участникам предоставлялась площадка для дальнейшей коммуникации, чтобы нетворкинг мог продолжиться и после завершения фестиваля.

"Мы задумали "Лабораторию" как способ объединять людей. Участие в проекте приняли более 2 тысяч человек из 526 городов и 78 стран. Так Авито помог превратить знакомства на большом фестивале в возможность найти людей "на одной волне" — для дружбы, общения или совместных проектов. Мы хотели, чтобы после фестиваля у ребят остались не только впечатления, но и новые контакты, идеи, а может, и первая работа", — рассказал Никита Чмелёв, руководитель стратегических партнёрств с госорганизациями Авито.

На мастер-классах от Авито Услуг участникам предлагали создать свой собственный памятный мерч — гости могли закастомизировать кепки, футболки и даже шнурки, используя металлические значки, нашивки и маркеры. Так обычный мерч превращался в авторский арт-объект в единственном экземпляре, который можно было забрать с собой. Всего в творческих активностях приняли участие около тысячи человек.

На карьерных консультациях Авито Работы и Авито Подработки участники смогли подобрать подходящую профессию и формат занятости и сделать первый шаг к карьере. Консультанты рассказали, в каких сферах работодатели охотно нанимают студентов и молодых специалистов, что такое гибкая занятость, сколько может зарабатывать специалист без опыта, а также познакомили с возможностями сервисов для поиска работы и подработки. Закрепить знания удалось сразу на практике: участники вместе с экспертами заполнили резюме на Авито Работе, а чат-бот Авито Подработки подобрал всем желающим подходящие смены.

Международные фестивали молодёжи уже 79 лет объединяют молодых людей из разных стран, становясь пространством для дружбы, обмена идеями и культурного диалога. Для фестиваля 2026 года Авито обратилось к наследию московских фестивалей 1957 и 1985 годов — событий, заметно повлиявших на моду и культурную жизнь страны. В парке Маяковского стилисты собрали из ресейл-вещей образы, вдохновлённые эстетикой этих эпох: винтажными аксессуарами, денимом, приталенными платьями, коллекционными значками и предметами с историей. Показ стал визуальным мостом между поколениями и напомнил, что мода циклична, а вещи из прошлого могут вновь обрести актуальность и нового владельца. После дефиле представленные вещи можно было купить на стенде Авито, а вся выручка была направлена на благотворительность.

Заместитель генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе, отметил: "Мы благодарны нашим партнёрам, которые подходят к созданию форматов участия в фестивале нестандартно и с душой. Формат, который предложил Авито, получился по-настоящему ярким и запоминающимся. Уверен, что система станет востребованной, и ребята из разных городов и стран, вернувшись домой, смогут продолжить общение благодаря этому сервису".