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ИТ Транспорт и связь

Авито: на Международном фестивале молодёжи нашли друг друга более 2 тыс. единомышленников

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Екатеринбурге прошёл Международный фестиваль молодёжи, который собрал более 10 тыс. участников из 191 страны мира. Одной из главных идей фестиваля стало общение: возможность познакомиться с людьми из разных стран, обменяться опытом и найти единомышленников. Авито легко поддержал главную тематику фестиваля, так как сейчас разрабатывает сервис знакомств, который будет работать на основе технологий искусственного интеллекта.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Новый сервис будет призван сделать процесс знакомства более персонализированным и осмысленным. Помимо верификации, сервис получит и рекомендательные технологии, которые "Авито" развивает для основного каталога объявлений: система заранее анализирует интересы, местоположение и активность пользователя, чтобы формировать индивидуальную подборку — в объявлениях это должно приводить к сделке, в знакомствах, по замыслу компании, — к более точным совпадениям между людьми.

И как анонс будущего сервиса знакомств — специально для фестиваля Авито разработал отдельный проект — "Лабораторию совпадений". Участники фестиваля указывали информацию о себе, а алгоритмы мэтчинга анализировали профили и подбирали каждому тематическую группу по интересам. Для участников каждой группы все дни фестиваля проходили встречи: знакомства с людьми со схожими увлечениями, мастер-классы и карьерные консультации по вопросам работы, подработки и стажировок. Помимо групповых встреч, алгоритмы составляли пары по интересам, а участникам предоставлялась площадка для дальнейшей коммуникации, чтобы нетворкинг мог продолжиться и после завершения фестиваля.

"Мы задумали "Лабораторию" как способ объединять людей. Участие в проекте приняли более 2 тысяч человек из 526 городов и 78 стран. Так Авито помог превратить знакомства на большом фестивале в возможность найти людей "на одной волне"  для дружбы, общения или совместных проектов. Мы хотели, чтобы после фестиваля у ребят остались не только впечатления, но и новые контакты, идеи, а может, и первая работа", — рассказал Никита Чмелёв, руководитель стратегических партнёрств с госорганизациями Авито.

На мастер-классах от Авито Услуг участникам предлагали создать свой собственный памятный мерч — гости могли закастомизировать кепки, футболки и даже шнурки, используя металлические значки, нашивки и маркеры. Так обычный мерч превращался в авторский арт-объект в единственном экземпляре, который можно было забрать с собой. Всего в творческих активностях приняли участие около тысячи человек.

На карьерных консультациях Авито Работы и Авито Подработки участники смогли подобрать подходящую профессию и формат занятости и сделать первый шаг к карьере. Консультанты рассказали, в каких сферах работодатели охотно нанимают студентов и молодых специалистов, что такое гибкая занятость, сколько может зарабатывать специалист без опыта, а также познакомили с возможностями сервисов для поиска работы и подработки. Закрепить знания удалось сразу на практике: участники вместе с экспертами заполнили резюме на Авито Работе, а чат-бот Авито Подработки подобрал всем желающим подходящие смены.

Международные фестивали молодёжи уже 79 лет объединяют молодых людей из разных стран, становясь пространством для дружбы, обмена идеями и культурного диалога. Для фестиваля 2026 года Авито обратилось к наследию московских фестивалей 1957 и 1985 годов — событий, заметно повлиявших на моду и культурную жизнь страны. В парке Маяковского стилисты собрали из ресейл-вещей образы, вдохновлённые эстетикой этих эпох: винтажными аксессуарами, денимом, приталенными платьями, коллекционными значками и предметами с историей. Показ стал визуальным мостом между поколениями и напомнил, что мода циклична, а вещи из прошлого могут вновь обрести актуальность и нового владельца. После дефиле представленные вещи можно было купить на стенде Авито, а вся выручка была направлена на благотворительность.

Заместитель генерального директора дирекции Всемирного фестиваля молодежи Вахтанг Хикландзе, отметил: "Мы благодарны нашим партнёрам, которые подходят к созданию форматов участия в фестивале нестандартно и с душой. Формат, который предложил Авито, получился по-настоящему ярким и запоминающимся. Уверен, что система станет востребованной, и ребята из разных городов и стран, вернувшись домой, смогут продолжить общение благодаря этому сервису".

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