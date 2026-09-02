ИТ-холдинг Т1: большинство школьников считают ИИ помощником, но относятся к его результатам критически

Восемь из десяти школьников рассматривают искусственный интеллект как инструмент или помощника для выполнения различных задач: написания черновиков сочинений, писем и поздравлений. При этом 87% учитывают, что ИИ все еще имеет недостатки. В частности, нейросети могут уходить в отказ, выдавать слишком длинные ответы или недостоверную информацию. Об этом говорится в исследовании* ИТ-холдинга Т1.

По данным исследования, 40% школьников относят себя к уверенным** пользователям ИИ, еще 22% считают, что их уровень владения нейросетями продвинутый***. Каждый шестнадцатый подросток в возрасте 14–17 лет уже создает собственных ИИ-агентов.

При этом родители в большинстве случаев поддерживают использование искусственного интеллекта детьми. 41% респондентов отметили, что взрослые помогают им осваивать нейросети и объясняют, как пользоваться ими ответственно. 25% родителей сами регулярно используют ИИ в повседневной жизни — например, при составлении списков покупок, поиске рецептов или решении бытовых задач.

Наиболее популярные нейросети среди школьников — Алиса AI, ChatGPT и GigaChat: ими регулярно пользуются 65% подростков. Главной сферой применения ИИ остается решение повседневных и учебных задач. Более половины школьников (53%) используют ИИ для подготовки черновиков сочинений, писем и поздравлений. Еще 21% обращаются к нейросетям за идеями подарков и планированием досуга, а 10% доверяют им организацию личного времени — составление расписания и напоминаний.

Несмотря на активное использование технологии, подростки относятся к ней критически. Только 13% полностью довольны работой нейросетей. Остальные сталкиваются с ограничениями: 33% раздражают отказы ИИ отвечать на запросы, 30% считают ответы длинными и поверхностными, а 24% отмечают, что нейросети могут уверенно выдавать недостоверную информацию, поэтому результаты приходится перепроверять.

"Искусственный интеллект становится привычным инструментом и для детей, и для их родителей. Важно не запрещать новые технологии, а формировать культуру их грамотного и ответственного использования. Такой подход помогает развивать цифровые навыки, критическое мышление и формирует востребованные компетенции для будущей карьеры", — отметил. Дмитрий Мороз, руководитель управления по работе с учебными заведениями и развитию молодых талантов ИТ-холдинга Т1.