"ХвостРадар": Авито запускает сервис поиска пропавших животных с помощью ИИ

6 июля на Авито стартует "ХвостРадар" — первый в мире "умный" сервис для поиска пропавших животных по фотографии, созданный на базе крупной технологической платформы. Пользователи уже опубликовали более 3,3 тыс. объявлений, в результате только за последний месяц более 400 животных смогли вернуться к хозяевам через Авито.

Новый сервис основан на запатентованной технологии, работающей на базе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. В основе — разработка летней школы Института искусственного интеллекта AIRI и команды научно-исследовательского центра "Авито". Система будет сопоставлять фото пропавшего питомца с изображениями животных из объявлений, учитывая локацию и другие факторы, и после показывать владельцу подборки объявлений, среди которых потенциально может оказаться его питомец.

До конца года внутри сервиса появится также подписка на объявления, поиск хозяина по фото пропавших животных, автоматический поиск, который поможет волонтерам и другим людям, нашедшим питомца на улице, самостоятельно запустить поиск хозяина. Область поиска также будет расширяться: компания тестирует поиск по другим категориям объявлений на платформе и возможную интеграцию со сторонними сервисами.

Сегодня поиск питомца часто осуществляется вручную — через просмотр объявлений, районных чатов и социальных сетей. Это сложно и малоэффективно. "ХвостРадар" призван ускорить этот процесс и увеличить шанс найти потенциальные совпадения в первые часы после пропажи. Размещение объявления с фотографией, точной датой и локацией повышает шансы на скорейшее воссоединение животного с хозяином. Сервис был создан в сотрудничестве и на основе обратной связи от волонтеров, которые помогают потерявшимся животным найти хозяев.

Искусственный интеллект анализирует визуальное сходство (окрас, форма морды, порода, размер и другие признаки), а также учитывает геолокацию и временной период. При обнаружении возможного совпадения система предлагает владельцу напрямую связаться с автором объявления через внутренний чат Авито.

Можно воспользоваться функцией "Поиск по фото": загрузить фотографию питомца и проверить похожие объявления о найденных животных. После поиска пользователь может подписаться на новые совпадения — если на Авито появится похожее объявление, сервис сообщит об этом. Также стоит создать объявление в разделе "Потерянные животные" и самостоятельно проверить объявления о найденных питомцах на карте в своём районе.

Необходимо создать объявление о находке в разделе "Потерянные и найденные животные", загрузить туда фото и максимально подробное описание питомца. Если забрать животное домой не удалось, это тоже необходимо указать, в таком случае система будет учитывать его дальнейшие перемещения.

"В России есть сообщества и организации, которые плотно занимаются поиском пропавших животных. Однако у них нет такой платформы, которая охватывала бы почти всех владельцев животных в стране. С другой стороны, мы тоже наблюдаем, как владельцы находят своих пропавших питомцев, в том числе и через Авито — иногда, и это самое потрясающее, даже спустя несколько лет после расставания. Домашние животные для большинства людей — это члены их семьей. И их потеря — это огромная трагедия и боль. Наша задача — объединить всех, кто занят поиском пропавших животных, через Авито, чтобы сделать этот непростой и эмоциональный процесс в 100% случаев счастливым. Авито — крупнейшая платформа объявлений в мире, в основе которой лежат технологии и алгоритмы максимального совпадения по поиску. Поэтому идея лежала на поверхности. Команда социальных проектов предложила ее в продукт, где мы сразу получили поддержку и смогли быстро запустить пилот", — рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская.

"Для нас было важно скорее запустить сервис, на который мы видим огромный запрос от сообщества зоовладельцев и волонтеров. Поэтому на данном этапе пользователям пока доступен не весь функционал. Разработанная нами модель для поиска животных на этапе тестирования уже показала высокую точность и будет дорабатываться с учетом обратной связи от пользователей. Мы создавали продукт и продолжаем дорабатывать его с учетом обратной связи от волонтеров, которые ежедневно занимаются тем, что возвращают потерявшихся питомцев в семьи, и знают все тонкости процесса", — прокомментировала менеджер продукта в категории "Животные" Авито Товаров Алена Иванова.